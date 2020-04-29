خدمة “غير مسبوقة”.. لـ “واتسآب”

أطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب” خدمة غير مسبوقة تتيح طلب الطعام . وتأتي الميزة الجديدة بالتعاون بين شركة “فيسبوك” مالكة تطبيق “واتسآب” وعملاقة الاتصالات في الهند “جيو”.

وسيتمكن مستخدمو “واتسآب” في مناطق محددة من مومباي من استخدام ميزة “Order Booking Service” (خدمة حجز الطلبات) الجديدة، والتي تعمل بإضافة المستخدم رقم “جيو ماركت” إلى قوائم اتصاله في الهاتف، ثم إرساله رسالة إلى ذلك الرقم لكي يتلقى رابط من السوبر ماركت لكي يختار منه المنتجات التي يرغب في طلبها من أقرب فرع لمنطقته السكنية. ويأتي إطلاق الميزة الجديدة وسط زيادة في توصيل المواد الغذائية عبر الإنترنت، بسبب الإغلاق الشامل في الهند، بغرض الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد. وقالت شركة “فيسبوك” عند الإعلان عن استثمارها مع شركة الاتصالات الهندية “جيو”، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها تأمل في “تسريع التحول الرقمي في الهند” بربط الأشخاص من خلال تطبيقاتهم وخدماتهم المختلفة عبر الإنترنت. ويشار إلى أن الهند هي أكبر سوق لتطبيق “واتسآب” على مستوى العالم، إذ يستوعب أكثر من 400 مليون مستخدم من 2 مليار مستخدم نشط شهريا حول العالم. وتشير تقديرات شركة الأبحاث “كاونتربوينت” إلى أن الهند لديها نحو 450 مليون مالك للهواتف الذكية، مما يعني أن الغالبية العظمى تستخدم بانتظام تطبيق “واتسآب”.