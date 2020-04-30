إعلان/تعلن الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية عن الحاجة إلى تقديم : كمية/10/  طن+ 25% بولي ايتلين عالي الكثافة لزوم الإنتاج على آلة النفخ   / تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 63900

– اسم الجهة المعلنة : الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية

– عنوانها : دمشق – باب شرقي مقابل الدفاع المدني – ص . بـ 795

– نوع الإعلان : مناقصة محلية وبالظرف المختوم .

– آخر موعد لتقديم العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين 5/18/ 2020

– تاريخ فض العروض : الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء 5/19 /2020

الحاجة إلى تقديم : كمية/10/ طن + 25% بولي ايتلين عالي الكثافة لزوم الإنتاج على آلة النفخ

– الشروط الخاصة :

– الإعلان للمرة الثانية وبالسرعة الكلية .

– مدة الارتباط بالعرض /30/ يوما من تاريخ جلسة فض العروض.

– مدة التنفيذ خمسة عشر يوما من تاريخ أمر المباشرة .

– التأمينات الأولية : فقط سبعمائة ألف ليرة سورية لا غير

– التأمينات النهائية : 10% من القيمة الإجمالية للعقد .

– تقدم العروض إلى ديوان الشركة ضمن مغلفين مغلقين يوضعان ضمن مغلف ثالث مغلق معنون باسم الشركة ورقم الإعلان وموضوعه حسب دفتر الشروط الخاصة الحقوقية والمالية

– يمكن الحصول على دفتر الشروط الخاصة ( الفنية والحقوقية والمالية ) من ديوان الشركة لقاء مبلغ /5000/ ل.س فقط : خمسة ألاف ليرة سورية لكل دفتر .

– يخضع هذا الإعلان لإحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 ودفاتر الشروط العامة الصادرة بالمرسوم /450/ لعام 2004.

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المدير العام