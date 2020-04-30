30, نيسان, 2020 - 10:55 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/ تعلن الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية عن الحاجة إلى تقديم : كمية/30/  طن+ 25% بولي ايتلين منخفض الكثافة لزوم إنتاج أكياس النايلون/ تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 63899

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 – اسم الجهة المعلنة : الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية

– عنوانها : دمشق –  باب شرقي مقابل الدفاع المدني  – ص . بـ 795  

– نوع الإعلان : مناقصة محلية وبالظرف المختوم .

– آخر موعد لتقديم العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء 5/19 / 2020

– تاريخ فض العروض : الساعة العاشرة من يوم الأربعاء   5/20/  /2020

الحاجة إلى تقديم : كمية/30/  طن+ 25% بولي ايتلين منخفض الكثافة لزوم إنتاج أكياس النايلون

   الشروط الخاصة  :

          الإعلان للمرة الأولى وبالسرعة الكلية  .

مدة الارتباط بالعرض /30/ يوما من تاريخ جلسة فض العروض.

مدة التنفيذ خمسة عشر  يوما من تاريخ أمر المباشرة .

التأمينات الأولية : فقط مليون ومائة وخمسون ألف  ليرة سورية لا غير

التأمينات النهائية : 10% من القيمة الإجمالية للعقد .

– تقدم العروض إلى ديوان الشركة  ضمن مغلفين مغلقين يوضعان ضمن مغلف ثالث مغلق معنون باسم الشركة ورقم الإعلان وموضوعه حسب دفتر الشروط الخاصة الحقوقية والمالية

 

– يمكن الحصول على دفتر الشروط  الخاصة ( الفنية والحقوقية والمالية ) من ديوان الشركة  لقاء مبلغ /5000/ل.س فقط : خمسة ألاف ليرة سورية لكل دفتر .

– يخضع هذا الإعلان لإحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 ودفاتر الشروط العامة الصادرة  بالمرسوم /450/ لعام 2004.

    63899

                                                                                  المدير العام

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