إعلان/ تعلن الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية عن الحاجة إلى تقديم : كمية/30/ طن+ 25% بولي ايتلين منخفض الكثافة لزوم إنتاج أكياس النايلون/ تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 63899
– اسم الجهة المعلنة : الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية
– عنوانها : دمشق – باب شرقي مقابل الدفاع المدني – ص . بـ 795
– نوع الإعلان : مناقصة محلية وبالظرف المختوم .
– آخر موعد لتقديم العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء 5/19 / 2020
– تاريخ فض العروض : الساعة العاشرة من يوم الأربعاء 5/20/ /2020
الحاجة إلى تقديم : كمية/30/ طن+ 25% بولي ايتلين منخفض الكثافة لزوم إنتاج أكياس النايلون
– الشروط الخاصة :
– الإعلان للمرة الأولى وبالسرعة الكلية .
– مدة الارتباط بالعرض /30/ يوما من تاريخ جلسة فض العروض.
– مدة التنفيذ خمسة عشر يوما من تاريخ أمر المباشرة .
– التأمينات الأولية : فقط مليون ومائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير
– التأمينات النهائية : 10% من القيمة الإجمالية للعقد .
– تقدم العروض إلى ديوان الشركة ضمن مغلفين مغلقين يوضعان ضمن مغلف ثالث مغلق معنون باسم الشركة ورقم الإعلان وموضوعه حسب دفتر الشروط الخاصة الحقوقية والمالية
– يمكن الحصول على دفتر الشروط الخاصة ( الفنية والحقوقية والمالية ) من ديوان الشركة لقاء مبلغ /5000/ل.س فقط : خمسة ألاف ليرة سورية لكل دفتر .
– يخضع هذا الإعلان لإحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 ودفاتر الشروط العامة الصادرة بالمرسوم /450/ لعام 2004.
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المدير العام