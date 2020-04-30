30, نيسان, 2020 - 10:55 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/ تعلن الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية عن الحاجة إلى تقديم : كمية / 50/ طن +  25 % بولي ايتلين منخفض الكثافة لزوم آلات النايلون والرقائق الزراعية . / تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 63901

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– اسم الجهة المعلنة : الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية

– عنوانها : دمشق –  باب شرقي مقابل الدفاع المدني  – ص . بـ 795

– نوع الإعلان : مناقصة محلية وبالظرف المختوم .

– آخر موعد لتقديم العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد  5/17/   2020

 – تاريخ فض العروض : الساعة الحادية عشر من يوم الاثنين 5/18/  2020

الحاجة إلى تقديم : كمية / 50/ طن +  25 % بولي ايتلين منخفض الكثافة لزوم آلات النايلون والرقائق الزراعية .

  

الشروط الخاصة  :

          الإعلان للمرة الثانية  بالسرعة الكلية .

مدة الارتباط بالعرض /30/ يوما من تاريخ جلسة فض العروض.

مدة التنفيذ : ثلاثون يوما من تاريخ أمر المباشرة .

التأمينات الأولية : فقط : خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية لا غير

التأمينات النهائية : 10% من القيمة الإجمالية للعقد .

– تقدم العروض إلى ديوان الشركة  ضمن مغلفين مغلقين يوضعان ضمن مغلف ثالث مغلق معنون باسم الشركة ورقم الإعلان وموضوعه حسب دفتر الشروط الخاصة الحقوقية والمالية

– يمكن الحصول على دفتر الشروط  الخاصة ( الفنية والحقوقية والمالية ) من ديوان الشركة لقاء مبلغ /5000/ ل.س فقط : خمسة ألاف ليرة سورية لكل دفتر .

– يخضع هذا الإعلان لإحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 ودفاتر الشروط العامة الصادرة  بالمرسوم /450/ لعام 2004.

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                                                                                  المدير العام

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