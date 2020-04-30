إعلان/ تعلن الشركة العامة لمصفاة حمص عن حاجتها لاستكمال أعمال متبقية من مشروع تقديم وتركيب أسقف عائمة وجوانات ونظام تصريف مياه الأسقف العائمة لخزانات البنزين(على أساس مفتاح باليد) الطلبية رقم 5 / 2007 / تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 114795

اعلان طلب عروض داخلي للمرة الاولى

تعلن الشركة العامة لمصفاة حمص عن حاجتها لاستكمال أعمال متبقية من مشروع تقديم وتركيب أسقف عائمة وجوانات ونظام تصريف مياه الأسقف العائمة لخزانات البنزين(على أساس مفتاح باليد) الطلبية رقم 5 / 2007 وفقاً لدفاتر الشروط العامة والخاصة والأحكام التالية:

التأمينات المؤقتة :

/1700000/ل. س فقط مليون وسبعمائة ألف ليرة سورية لا غير في حال تركيب جوانيين للخزانين (Z3/3-5) + أعمال أخرى

/2750000/ل. س فقط مليونان وسبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير في حال تركيب جوانات للخزانات الأربعة+أعمال أخرى

التأمينات النهائية: 10% من قيمة الإحالة

مدة التوريد: /أقصر مدة ممكنة على أن لا تتجاوز /60/يوم اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة

تقدم العروض بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي ويتم التسديد بالليرة السورية بتاريخ الاستحقاق

مدة الارتباط بالعرض: /150 / يوم اعتباراً من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض

آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 27 / 5 /2020 – الساعة /15.20 /

يمكن الاطلاع على دفتر الشروط العامة والحصول على دفتر الشروط الخاصة من مصفاة حمص دائرة الديوان العام لقاء مبلغ /2000/ل.س

تطبق أحكام قانون العقود رقم / 51 /لعام 2004 والمرسوم رقم/450 /لعام2004 في كل ما يتعلق بهذا الإعلان.

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المدير العام