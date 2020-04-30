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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/  تعلن المؤسسة السورية للتجارة – فرع حماه عن مناقصة بالسرعة الكلية لتأمين عملية نقل عمال المؤسسة السورية للتجارة من وإلى أماكن عملهم/ تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 63909

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(( إعلان مناقصة بالسرعة الكلية بالظرف المختوم  ))

(( لتأمين عملية نقل عمال المؤسسة السورية للتجارة من وإلى أماكن عملهم  ))

 

ترغب المؤسسة السورية للتجارة – فرع حماه بإجراء مناقصة بطريقة الظرف المختوم بالسرعة الكلية

لتأمين واسطة نقل عدد /2/ وفق مايلي :

– التأمينات الأولية ( 150000 ) ل.س .

– التأمينات النهائية ( 10% ) من قيمة الإحالة .

– يبقى العارض مرتبط بعرضه / 7 / أيام .

– مدة العقد سنة ميلادية كاملة قابلة للتجديد

– آخر موعد لتقديم العروض يوم الأحد   5/17/ 2020 وتفض العروض يوم الاثنين  5/18/  2020 .

– تقدم العروض إلى ديوان الفرع بحماه – جانب المالية حتى نهاية الدوام الرسمي .

– يجوز تجزئة المناقصة لأكثر من عارض .

– يخضع الإعلان إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة .

– يمكن للعارض الحصول على دفتر الشروط الخاصة الدائرة المالية بالفرع لقاء مبلغ ( 5000 ) ل.س لا غير .

 63909

                                                                                      مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بحماة

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