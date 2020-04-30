إعلان/ تعلن المؤسسة السورية للتجارة – فرع حماه عن مناقصة بالسرعة الكلية لتأمين عملية نقل عمال المؤسسة السورية للتجارة من وإلى أماكن عملهم/ تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 63909
(( إعلان مناقصة بالسرعة الكلية بالظرف المختوم ))
(( لتأمين عملية نقل عمال المؤسسة السورية للتجارة من وإلى أماكن عملهم ))
ترغب المؤسسة السورية للتجارة – فرع حماه بإجراء مناقصة بطريقة الظرف المختوم بالسرعة الكلية
لتأمين واسطة نقل عدد /2/ وفق مايلي :
– التأمينات الأولية ( 150000 ) ل.س .
– التأمينات النهائية ( 10% ) من قيمة الإحالة .
– يبقى العارض مرتبط بعرضه / 7 / أيام .
– مدة العقد سنة ميلادية كاملة قابلة للتجديد
– آخر موعد لتقديم العروض يوم الأحد 5/17/ 2020 وتفض العروض يوم الاثنين 5/18/ 2020 .
– تقدم العروض إلى ديوان الفرع بحماه – جانب المالية حتى نهاية الدوام الرسمي .
– يجوز تجزئة المناقصة لأكثر من عارض .
– يخضع الإعلان إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة .
– يمكن للعارض الحصول على دفتر الشروط الخاصة الدائرة المالية بالفرع لقاء مبلغ ( 5000 ) ل.س لا غير .
63909