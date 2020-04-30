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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة حمص عن رغبتها بإجراء مناقصة  داخلية  استبدال شبكة مياه خربة التين محمود / تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 114803

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         إعلان مناقصة رقم (13) لعام 2020 م                                                                                         

تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة حمص عن رغبتها بإجراء مناقصة  داخلية  بطريقة الظرف المختوم لتنفيذ ما يلي :

اسم المشروع قيمة الكشف التقديري قيمة التأمينات المؤقتة مدة التنفيذ
 

–          استبدال شبكة مياه خربة التين محمود

  

/116970000/ ل.س

  

/5848500/ ل.س

  

120 يوم
  • آخر موعد لقبول العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم     27/   5 /2020 م و تقدم العروض إلى ديوان عام المؤسسة
  • تاريخ فض العروض : الساعة الحادية عشرة من يوم     28 /  5  /2020 م
  • مـــــــــــــــــدة الارتبـــــــــــــــــاط : ( 90) تسعون يوماً.

-التأمينات المؤقتة: ترفق مع العرض وتقدم بموجب شيك مصدق و مجير للمؤسسة أو كفالة مصرفية سارية المفعول  خلال مدة الارتباط ولا تسدد نقدا”

التأمينات النهائية 10٪ من قيمة الإحالة.

  • مدة الضمان : سنة
  • غرامة التأخير : ( 0،1 % ) واحد بالألف عن كل يوم تأخير

على العارض تقديم أوراقه الثبوتية كاملة مع قرار تصنيف من الفئة /الأولى أو الثانية أو الثالثة/ اختصاص شبكات مياه وتسجيل عنوانه بالكامل في العرض

  • يمكن الحصول على الإضبارة من دائرة العقود مقابل /20000/ل.س
  • يرفض كل عرض مخالف لأحكام القانون /51/ لعام 2004 والمرسوم 450
  • يمكن الإطلاع على هذا الإعلان على موقع المؤسسة :www.gew-homs.com        

    114803

 

                                   

                                                                                                          المدير العام

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