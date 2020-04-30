إعلان/تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة حمص عن رغبتها بإجراء مناقصة داخلية استبدال شبكة مياه خربة التين محمود / تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 114803
إعلان مناقصة رقم (13) لعام 2020 م
تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة حمص عن رغبتها بإجراء مناقصة داخلية بطريقة الظرف المختوم لتنفيذ ما يلي :
|اسم المشروع
|قيمة الكشف التقديري
|قيمة التأمينات المؤقتة
|مدة التنفيذ
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– استبدال شبكة مياه خربة التين محمود
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/116970000/ ل.س
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/5848500/ ل.س
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120 يوم
- آخر موعد لقبول العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم 27/ 5 /2020 م و تقدم العروض إلى ديوان عام المؤسسة
- تاريخ فض العروض : الساعة الحادية عشرة من يوم 28 / 5 /2020 م
- مـــــــــــــــــدة الارتبـــــــــــــــــاط : ( 90) تسعون يوماً.
-التأمينات المؤقتة: ترفق مع العرض وتقدم بموجب شيك مصدق و مجير للمؤسسة أو كفالة مصرفية سارية المفعول خلال مدة الارتباط ولا تسدد نقدا”
التأمينات النهائية 10٪ من قيمة الإحالة.
- مدة الضمان : سنة
- غرامة التأخير : ( 0،1 % ) واحد بالألف عن كل يوم تأخير
على العارض تقديم أوراقه الثبوتية كاملة مع قرار تصنيف من الفئة /الأولى أو الثانية أو الثالثة/ اختصاص شبكات مياه وتسجيل عنوانه بالكامل في العرض
- يمكن الحصول على الإضبارة من دائرة العقود مقابل /20000/ل.س
- يرفض كل عرض مخالف لأحكام القانون /51/ لعام 2004 والمرسوم 450
- يمكن الإطلاع على هذا الإعلان على موقع المؤسسة :www.gew-homs.com
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