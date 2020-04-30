إعلان/تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة حمص عن رغبتها بإجراء مناقصة  داخلية  استبدال شبكة مياه خربة التين محمود / تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 114803

إعلان مناقصة رقم (13) لعام 2020 م

تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة حمص عن رغبتها بإجراء مناقصة داخلية بطريقة الظرف المختوم لتنفيذ ما يلي :

اسم المشروع قيمة الكشف التقديري قيمة التأمينات المؤقتة مدة التنفيذ – استبدال شبكة مياه خربة التين محمود /116970000/ ل.س /5848500/ ل.س 120 يوم

آخر موعد لقبول العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم 27/ 5 /2020 م و تقدم العروض إلى ديوان عام المؤسسة

من يوم م و تقدم العروض إلى ديوان عام المؤسسة تاريخ فض العروض : الساعة الحادية عشرة من يوم 28 / 5 /2020 م

من يوم م مـــــــــــــــــدة الارتبـــــــــــــــــاط : ( 90) تسعون يوماً.

-التأمينات المؤقتة: ترفق مع العرض وتقدم بموجب شيك مصدق و مجير للمؤسسة أو كفالة مصرفية سارية المفعول خلال مدة الارتباط ولا تسدد نقدا”

التأمينات النهائية 10٪ من قيمة الإحالة.

مدة الضمان : سنة

غرامة التأخير : ( 0،1 % ) واحد بالألف عن كل يوم تأخير

على العارض تقديم أوراقه الثبوتية كاملة مع قرار تصنيف من الفئة /الأولى أو الثانية أو الثالثة/ اختصاص شبكات مياه وتسجيل عنوانه بالكامل في العرض

يمكن الحصول على الإضبارة من دائرة العقود مقابل /20000/ل.س

يرفض كل عرض مخالف لأحكام القانون /51/ لعام 2004 والمرسوم 450

يمكن الإطلاع على هذا الإعلان على موقع المؤسسة :www.gew-homs.com 114803



المدير العام