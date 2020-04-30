إعلان/تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة عن إجراء مناقصةلمشاريع حفر أبار مياه سطحية / تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 149398
( إعــــلان منــاقصـــــة ) للمرة الأولى
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الجهة المعلنة : المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة
- تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي 31 / 5 / 2020
- تفض العروض : في الساعة العاشرة من اليوم التالي.
نظراً للسرعة الكلية تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة عن إجراء مناقصة للمشاريع التالية:
|اســم المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع
|قيمة الكشــف التقديري /ل.س/
|مدة العمل /يوم
|1-
|حفر أبار مياه سطحية رقم (4- 5-6 – 7-8 ) في موقع الحمة بالحسكة
|19450000
|45
|2-
|حفر أبار مياه سطحية رقم (9-10- 11-12-13 ) في موقع الحمة بالحسكة
|19450000
|45
فعلى من يرغب بالتقدم مراجعة ديوان المؤسسـة العــامـة لمــياه الشـــرب والصــــرف الصــحي بالحســكة وفقا للشروط التالية:
- التأمينات المؤقتة 5 % من قيمة الكشف التقديري تقدم بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية أو أمر قبض من صندوق المؤسسة .
- التأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة .
- غرامة التأخير واحد بالألف عن كل يوم تأخير .
- مدة الضمان ( سنة) من تاريخ إجراء محضر الاستلام المؤقت .
- مدة ارتباط العارض بعرضه ستون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ فض العروض .
- يشترط أن يكون العارض مصنفاً وفق قرار السيد وزير الإنشاء والتعمير و مشتركاً بالجريدة الرسمية .
- تقبل العروض مجزأة وليس ضمن البند الواحد .
- تقدم العروض ضمن مغلفين كالتالي :
- (كامل الأوراق الثبوتية + طلب اشتراك بالمناقصة يلصق عليه طوابع مالية بقيمة (1500) ل.س+ طابع مجهود حربي (50) ل.س +طابع شهيد (25) ل.س + التأمينات المؤقتة + قيمة الإضبارة /3000/ ل.س)
- (عرض مالي) – يوضع المغلفان في مغلف ثالث .
149398
المدير العام