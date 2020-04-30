30, نيسان, 2020 - 10:55 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة عن إجراء مناقصةلمشاريع حفر أبار مياه سطحية / تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 149398

إعلانات    31

 ( إعــــلان منــاقصـــــة  )  للمرة الأولى

  • الجهة المعلنة : المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة

  • تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي 31 / 5 / 2020
  • تفض العروض : في الساعة العاشرة من اليوم التالي.

نظراً للسرعة الكلية تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة عن إجراء مناقصة للمشاريع التالية:

اســم المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع قيمة الكشــف التقديري /ل.س/ مدة العمل /يوم
1- حفر أبار مياه سطحية رقم (4- 5-6 – 7-8 )         في موقع الحمة بالحسكة 19450000 45
2- حفر أبار مياه سطحية رقم (9-10- 11-12-13 ) في موقع الحمة بالحسكة 19450000 45

  

فعلى من يرغب بالتقدم مراجعة ديوان المؤسسـة العــامـة لمــياه الشـــرب والصــــرف الصــحي بالحســكة وفقا للشروط التالية:

  • التأمينات المؤقتة 5 % من قيمة الكشف التقديري تقدم بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية   أو أمر قبض من صندوق المؤسسة .
  • التأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة .
  • غرامة التأخير واحد بالألف عن كل يوم تأخير .
  • مدة الضمان ( سنة) من تاريخ إجراء محضر الاستلام المؤقت .
  • مدة ارتباط العارض بعرضه ستون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ فض العروض .
  • يشترط أن يكون العارض مصنفاً وفق قرار السيد وزير الإنشاء والتعمير و مشتركاً بالجريدة الرسمية .
  • تقبل العروض مجزأة وليس ضمن البند الواحد .
  • تقدم العروض ضمن مغلفين كالتالي :
  • (كامل الأوراق الثبوتية + طلب اشتراك بالمناقصة يلصق عليه طوابع مالية بقيمة (1500) ل.س+ طابع مجهود حربي (50) ل.س +طابع شهيد (25) ل.س + التأمينات المؤقتة + قيمة الإضبارة /3000/ ل.س)
  • (عرض مالي) – يوضع المغلفان  في مغلف ثالث .

149398 

المدير العام  

 

                                                       

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