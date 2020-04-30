إعلان/ تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لإصلاح كرنك ومضاجع للضاغط 12G1a الطلبية رقم 50/2019 /د / تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 114794
إعلان مناقصة داخلية للمرة الخامسة وبالسرعة الكلية
تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لإصلاح كرنك ومضاجع للضاغط 12G1a الطلبية رقم 50/2019 /د وفقاُ لدفاتر الشروط الخاصة والأحكام التالية :
التأمينات المؤقتة /850000/ ل.س ثمانمائة وخمسون الف ليرة سورية لا غير
التأمينات النهائية : 10% من قيمة الاحالة
مدة التوريد :لا تزيد عن /45/ يوما اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة
مدة الارتباط بالعرض : /90 / يوما اعتباراً من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض
على العارض أن يكون مصنفا وفق تصنيف المقاولين النافذ من الفئة الرابعة اختصاص ميكانيك
آخر موعد لتقديم العروض : حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 17/ 5 /2020 – الساعة /15.20 /
-موعد فض العروض : 18 / 5 /2020 الساعة العاشرة صباحا
يمكن الاطلاع على دفاتر الشروط العامة والحصول على دفتر الشروط الخاصة من مصفاة حمص- دائرة الديوان العام لقاء مبلغ /2000/ل.س – يرسل العرض بالبريد أو يسلم باليد إلى ديوان مصفاة حمص .
تطبق أحكام القانون / 51 /لعام 2004 والمرسوم رقم/450 /لعام2004 في كل ما يتعلق بهذا الإعلان.
114794
المدير العام