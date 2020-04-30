30, نيسان, 2020 - 10:55 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/ تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لإصلاح كرنك ومضاجع للضاغط 12G1a  الطلبية رقم 50/2019 /د / تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 114794

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إعلان مناقصة داخلية للمرة الخامسة وبالسرعة الكلية

 

 تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لإصلاح كرنك ومضاجع للضاغط 12G1a  الطلبية رقم 50/2019 /د  وفقاُ لدفاتر الشروط  الخاصة والأحكام التالية :

 التأمينات المؤقتة   /850000/ ل.س ثمانمائة وخمسون الف ليرة سورية لا غير

 التأمينات النهائية : 10% من قيمة الاحالة

 مدة التوريد :لا تزيد عن  /45/ يوما اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة

مدة الارتباط بالعرض : /90 / يوما اعتباراً من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض

على العارض أن يكون مصنفا وفق تصنيف المقاولين النافذ من الفئة الرابعة اختصاص ميكانيك

آخر موعد لتقديم العروض : حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم    17/ 5  /2020 – الساعة /15.20 /

-موعد فض العروض :   18  /  5 /2020 الساعة العاشرة صباحا

يمكن الاطلاع على دفاتر الشروط العامة والحصول على دفتر الشروط الخاصة من مصفاة حمص- دائرة الديوان العام لقاء مبلغ /2000/ل.س – يرسل العرض بالبريد أو يسلم باليد إلى ديوان مصفاة حمص .       

تطبق أحكام القانون / 51 /لعام 2004 والمرسوم رقم/450 /لعام2004 في كل ما يتعلق بهذا الإعلان.

 114794

 

 

                                                                 المدير العام


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