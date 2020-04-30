إعلان/ تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لإصلاح كرنك ومضاجع للضاغط 12G1a  الطلبية رقم 50/2019 /د / تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 114794

إعلان مناقصة داخلية للمرة الخامسة وبالسرعة الكلية

تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لإصلاح كرنك ومضاجع للضاغط 12G1a الطلبية رقم 50/2019 /د وفقاُ لدفاتر الشروط الخاصة والأحكام التالية :

التأمينات المؤقتة /850000/ ل.س ثمانمائة وخمسون الف ليرة سورية لا غير

التأمينات النهائية : 10% من قيمة الاحالة

مدة التوريد :لا تزيد عن /45/ يوما اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة

مدة الارتباط بالعرض : /90 / يوما اعتباراً من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض

على العارض أن يكون مصنفا وفق تصنيف المقاولين النافذ من الفئة الرابعة اختصاص ميكانيك

آخر موعد لتقديم العروض : حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 17/ 5 /2020 – الساعة /15.20 /

-موعد فض العروض : 18 / 5 /2020 الساعة العاشرة صباحا

يمكن الاطلاع على دفاتر الشروط العامة والحصول على دفتر الشروط الخاصة من مصفاة حمص- دائرة الديوان العام لقاء مبلغ /2000/ل.س – يرسل العرض بالبريد أو يسلم باليد إلى ديوان مصفاة حمص .

تطبق أحكام القانون / 51 /لعام 2004 والمرسوم رقم/450 /لعام2004 في كل ما يتعلق بهذا الإعلان.

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المدير العام



