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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/  تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لاستبدال انابيب الفرن 400H1 الطلبية رقم 37/2019/د/ تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 114792

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  إعلان مناقصة داخلية للمرة الخامسة بالسرعة الكلية

 تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لاستبدال انابيب الفرن 400H1 الطلبية رقم 37/2019/د  وفقاُ لدفاتر الشروط العامة والخاصة والأحكام التالية :

 التأمينات المؤقتة   /1400000/ ل.س فقط مليون وأربعمائة الف ليرة سورية لا غير

 التأمينات النهائية: 10% من قيمة الاحالة

 مدة التنفيذ: أقصر مدة ممكنة على ان لا تتجاوز ثلاثون يوما لكل مرحلة

مدة الارتباط بالعرض: /90 / يوم اعتباراً من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض

على العارض ان يكون مصنفا وفق تصنيف المقاولين النافذ اختصاص ميكانيك من الفئة الثالثة او الرابعة

آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم    17/ 5 /2019 – الساعة /15.20 /

موعد فض العروض:     18 / 5 /2019 الساعة العاشرة صباحاً

يمكن الحصول على دفتر الشروط من شركة مصفاة حمص- دائرة الديوان العام لقاء مبلغ /2000/ل.س 

تطبق أحكام القانون / 51 /لعام 2004 والمرسوم رقم/450 /لعام2004 في كل ما يتعلق بهذا الإعلان.

 

          114792

  

                                                                 المدير العام

                                                                          

                  

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