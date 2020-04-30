إعلان/ تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لاستبدال انابيب الفرن 400H1 الطلبية رقم 37/2019/د/ تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 114792
إعلان مناقصة داخلية للمرة الخامسة بالسرعة الكلية
تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لاستبدال انابيب الفرن 400H1 الطلبية رقم 37/2019/د وفقاُ لدفاتر الشروط العامة والخاصة والأحكام التالية :
التأمينات المؤقتة /1400000/ ل.س فقط مليون وأربعمائة الف ليرة سورية لا غير
التأمينات النهائية: 10% من قيمة الاحالة
مدة التنفيذ: أقصر مدة ممكنة على ان لا تتجاوز ثلاثون يوما لكل مرحلة
مدة الارتباط بالعرض: /90 / يوم اعتباراً من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض
على العارض ان يكون مصنفا وفق تصنيف المقاولين النافذ اختصاص ميكانيك من الفئة الثالثة او الرابعة
آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 17/ 5 /2019 – الساعة /15.20 /
موعد فض العروض: 18 / 5 /2019 الساعة العاشرة صباحاً
يمكن الحصول على دفتر الشروط من شركة مصفاة حمص- دائرة الديوان العام لقاء مبلغ /2000/ل.س
تطبق أحكام القانون / 51 /لعام 2004 والمرسوم رقم/450 /لعام2004 في كل ما يتعلق بهذا الإعلان.
114792
المدير العام