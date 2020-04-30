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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/  تعلن مصفاة حمص عن حاجتها  لتأمين أعمال الحمل والعتالة في الشركة الطلبية رقم 44/2019/د  / تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 114793

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  إعلان مناقصة داخلية للمرة الثانية بالسرعة الكلية

 

 تعلن مصفاة حمص عن حاجتها  لتأمين أعمال الحمل والعتالة في الشركة الطلبية رقم 44/2019/د  وفقاُ لدفاتر الشروط العامة والخاصة والأحكام التالية :

 التأمينات المؤقتة   /1250000/ ل.س فقط مليون ومئتان وخمسون الف ليرة سورية لاغير

 التأمينات النهائية: 10% من قيمة الاحالة

 مدة التنفيذ: عام ميلادي من تاريخ أمر المباشرة

مدة الارتباط بالعرض: /30 / يوم اعتباراً من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض

آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم   17 /  5 /2020 الساعة 15.20

موعد فض العروض:       18/  5 /2020 الساعة العاشرة

يمكن الحصول على دفتر الشروط من شركة مصفاة حمص- دائرة الديوان العام لقاء مبلغ /2000/ل.س 

تطبق أحكام القانون / 51 /لعام 2004 والمرسوم رقم/450 /لعام2004 في كل ما يتعلق بهذا الإعلان.

          114793

 

                                                                 المدير العام

                                                                            

                  

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