إعلان/  تعلن مصفاة حمص عن حاجتها  لتأمين أعمال الحمل والعتالة في الشركة الطلبية رقم 44/2019/د  / تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 114793

إعلان مناقصة داخلية للمرة الثانية بالسرعة الكلية

تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتأمين أعمال الحمل والعتالة في الشركة الطلبية رقم 44/2019/د وفقاُ لدفاتر الشروط العامة والخاصة والأحكام التالية :

التأمينات المؤقتة /1250000/ ل.س فقط مليون ومئتان وخمسون الف ليرة سورية لاغير

التأمينات النهائية: 10% من قيمة الاحالة

مدة التنفيذ: عام ميلادي من تاريخ أمر المباشرة

مدة الارتباط بالعرض: /30 / يوم اعتباراً من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض

آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 17 / 5 /2020 الساعة 15.20

موعد فض العروض: 18/ 5 /2020 الساعة العاشرة

يمكن الحصول على دفتر الشروط من شركة مصفاة حمص- دائرة الديوان العام لقاء مبلغ /2000/ل.س

تطبق أحكام القانون / 51 /لعام 2004 والمرسوم رقم/450 /لعام2004 في كل ما يتعلق بهذا الإعلان.

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المدير العام