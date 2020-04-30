إعلان/ تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتأمين أعمال الحمل والعتالة في الشركة الطلبية رقم 44/2019/د / تاريخ النشر 3-5-2020 / رقم الإعلان 114793
إعلان مناقصة داخلية للمرة الثانية بالسرعة الكلية
تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتأمين أعمال الحمل والعتالة في الشركة الطلبية رقم 44/2019/د وفقاُ لدفاتر الشروط العامة والخاصة والأحكام التالية :
التأمينات المؤقتة /1250000/ ل.س فقط مليون ومئتان وخمسون الف ليرة سورية لاغير
التأمينات النهائية: 10% من قيمة الاحالة
مدة التنفيذ: عام ميلادي من تاريخ أمر المباشرة
مدة الارتباط بالعرض: /30 / يوم اعتباراً من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض
آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 17 / 5 /2020 الساعة 15.20
موعد فض العروض: 18/ 5 /2020 الساعة العاشرة
يمكن الحصول على دفتر الشروط من شركة مصفاة حمص- دائرة الديوان العام لقاء مبلغ /2000/ل.س
تطبق أحكام القانون / 51 /لعام 2004 والمرسوم رقم/450 /لعام2004 في كل ما يتعلق بهذا الإعلان.
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المدير العام