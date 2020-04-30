كاريس بشار في “سوق الحرير” و”هواجس عابرة”

ظهرت الفنانة كاريس بشار عبر لقاء أجري معها على إحدى الفضائيات بعد إنهائها تصوير مشاهدها في مسلسل “سوق الحرير” تأليف حنان مهرجي وإخراج بسام الملا. وتحدّثت بشار خلال اللّقاء عن شخصية “قمر” التي تؤدّيها في المسلسل والتي تكون إحدى زوجات “عمران” الذي يؤدي دوره الفنان بسام كوسا. وأشارت بشار إلى أن “قمر” في العمل هي محرك لمجموعة أفعال تؤدي لردود أفعال سلبية لكن دوافعها جداً نبيلة. وتحدثت عن الطرح الجديد في العمل من خلال علاقة الـ “ضراير” فيه فهي ليست تقليدية كما تناولتها الدراما العربية عموماً، إنما هي لطيفة يسودها الود، لكن دائماً مسبب الصراع هو شخصية “قمر” باعتبار لديها إحساس بالنقص فهي الزوجة التي أنجبت البنات فقط وهي شخصية سطحية وساذجة تعتبر أن ذلك نقصاً، ولذلك تحاول أن تفعل أي شيء لكي تحظى بزوجها وتكون رقم واحد عنده.

وأشارت كاريس أنها قامت ببحث طويل كي تجد المبررات لشخصية “قمر” لكي يتعاطف الناس معها ومع قضيتها، وكيف تكون مقنعة بحيث يستطيع الناس تقبل ما يظهر من شرها الذي تقف وراءه دوافع نبيلة، مشيرة إلى أننا قد نراها شريرة لكنها لطيفة وإنسانية.

وتشارك كاريس بشار في الموسم الرمضاني الحالي في مسلسل “هواجس عابرة” الذي تم عرضه منذ العام 2016على القنوات المشفرة لكن لم يعرض على الشاشات حتى الموسم الحالي، والعمل من تأليف مهند قطيش وحسين مصطفى وإخراج مهند قطيش، إنتاج شركة حاتم للإنتاج الفني، وبطولة كل من كاريس بشار وأحمد الأحمد وفادي صبيح ونادين تحسين بك ومحمد حداقي وغيرهم. وهو عمل اجتماعي كوميدي يتناول حكايات مجموعة من الأشخاص يجمعهم طابق مشترك في مبنى بإحدى ساحات المدينة. وتلعب فيه بشار دور “أروى” الزوجة التي تعاني من غيرة زوجها ومن هواجسه الكثيرة التي تصل إلى حدود الحالة المرضية، كما يعيش كابوساً نفسيا عميقا بسبب هذه الهواجس.

مادلين جليس