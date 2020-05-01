النقابة و STG-E الروسية تتوافقان على حقوق عمال مرفأ طرطوس

طرطوس ـ وائل علي

اتفقت نقابة عمال النقل البحري والجوي بطرطوس مع شركة STG-E الروسية، المستثمرة لمرفأ طرطوس، على تحديد بدل مالي للوجبة الغذائية الممنوحة للعمال المناوبين بموجب عقود العمل الفردية مع الشركة على أن لا تقل عن 700 ليرة لكل وردية عمل حالياً، وزيادة قيمتها مستقبلاً بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، ووضع آلية مؤقتة لصرف النفقات الطبية والعلاجية للعمال بالتعاون مع مكتب النقابة والصيدلية العمالية العائدة لاتحاد عمال المحافظة لحين إتمام عملية التعاقد بين إدارة STG-E وشركة التأمين، وفق آلية ناظمة لطبابة العاملين، وتقديم الرعاية الصحية بسقف 1.5 مليون ليرة سنوياً لكل عامل وفق نص عقد العمل الفردي.

وخلال اجتماع جمع كل من رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي بطرطوس فؤاد حربا، ومدير الشركة الروسية ميخائيل يلباتشيف، تم بحث تأمين وسائط نقل لتخديم خطوط نقل العمال من وإلى أماكن العمل، والاتفاق على آلية جديدة للمناوبات وورديات العمل وفق التوزع الجغرافي لأماكن سكن العمال بما يضمن استفادتهم من هذه الخدمة، وتزويد الشركة المستثمرة بالقرارات الناظمة لمنح طبيعة المخاطر لاعتمادها من قبل الشركة المستثمرة وفق النسب المحددة.