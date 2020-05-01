11 مركزاً لخدمة المواطن في ريف دمشق

ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش

وضعت محافظة ريف دمشق 11 مركزاً لخدمة المواطن موزعة على أرجاء المحافظة، في وقت تم الانتهاء من أعمال الترميم والإكساء لبعض المراكز.

وفي تصريح لـ “البعث” أوضح مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق عبد الرزاق ضميرية أن المحافظة اتجهت مؤخراً لتوسيع رقعة مراكز خدمة المواطن، وهي في طور تجهيز مجموعة من الأضابير اللازمة للمراكز المحدثة خلال هذا العام، وذلك لتوطين خارطة متكاملة لمراكز خدمة المواطن مع بلورة خطة للتوسع الأفقي في إحداثها.

وأشار ضميرية إلى وضع مراكز خدمة المواطن كاملة بالخدمة الفعلية، وتم الانتهاء من كامل أعمال الإكساء في مركز التل، واستلام كامل الأعمال وصرف كامل المبلغ المخصص للعقدين المبرمين بنسبة 98% مع تصديق عقد فرش وتجهيز المركز من المحافظة، وكذلك تم الانتهاء من أعمال ترميم وإكساء جزء من مبنى بلدية كفير يابوس وتخصيصه ليصبح مركز خدمة المواطن وأصبح جاهزاً. ولفت إلى أن عقد الإكساء لمبنى مركز خدمة المواطن في الزبداني يتم تنفيذه وفق البرنامج الزمني المحدد، وتقريباً أصبح جاهزاً، وبالنسبة لمركز الكسوة أصبح بالخدمة وبدأ منذ فترة بإصدار الوثائق اللازمة، كذلك مركز النبك أصبح جاهزاً من حيث كامل التجهيزات والكادر، ومركز صحنايا جاهز وتم تأمين كافة التجهيزات الحاسوبية وتم تدريب الكادر في مركز خدمة جرمانا، إضافة للربط الشبكي مع الجهات المعنية، كما تم إكساء مركز خدمة المواطن في يبرود وسيوضع بالخدمة مع تأمين الكادر الإداري وتدريبه في أحد مراكز خدمة المواطن في ريف دمشق.

ولفت ضميرية إلى أنه عند الانتهاء من تجهيز بعض المراكز يصبح لدى محافظة ريف دمشق 11 مركزاً لخدمة المواطن.