خسائر بشرية ومادية بانفجارات في أحد المواقع العسكرية بحمص.. ووفاة 4 أشخاص وإصابة 23 بانفجار مستودع لاسطوانات الغاز على أطراف بلدة نبل

وقعت انفجارات صباح أمس الجمعة في أحد المواقع العسكرية على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة حمص ما تسبب بوقوع خسائر بشرية ومادية.

وقال مصدر عسكري: إنه في تمام الساعة 9.25 من صباح الجمعة سمعت أصوات انفجارات متتالية في أحد مواقعنا العسكرية في مدينة حمص وبالتدقيق وبعد استكمال التحقيقات تبين أن الانفجارات حدثت بسبب خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر، وأضاف: إن الانفجارات أدت إلى خسائر مادية وبشرية جراء انفجار عدة قذائف وتناثر شظاياها خارج الموقع العسكري وإصابة عدد من المدنيين بجروح مختلفة.

وكان محافظ حمص طلال البرازي أشار في اتصال مع قناة السورية إلى أن المعلومات الأولية حول الانفجارات تفيد بأنها وقعت في أحد المواقع العسكرية في الأطراف الجنوبية الشرقية للمدينة وأن التحقيقات جارية للتأكد من طبيعة هذه الانفجارات، وأضاف: إن عناصر الشرطة وفوج الدفاع المدني والإطفاء قاموا بتأمين الطرقات في المنطقة حرصا على ألا تكون هناك أضرار إضافية.

من جهته أفاد مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي لمراسل سانا بوصول 10 إصابات إلى المشافي العامة والخاصة بالمدينة ناتجة عن تساقط القذائف المتطايرة من الانفجار الذي وقع في أحد المواقع العسكرية وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وأشار المهندس مصلح الحسن مدير شركة كهرباء حمص إلى أن الانفجارات التي حدثت قرب مدخل حمص الجنوبي أدت إلى أضرار كبيرة في شبكة الكهرباء على التوتر المتوسط والمنخفض ومراكز التحويل وخروج خطي توتر متوسط غزالة والمعهد عن الخدمة مبينا أن ورشات الصيانة باشرت عمليات إصلاح الأضرار.

كما توفي أربعة أشخاص وأصيب 23 آخرون جراء انفجار بمستودع لاسطوانات الغاز على أطراف بلدة نبل بالريف الشمالي لمحافظة حلب.

وذكر مراسل سانا في حلب أن الانفجار الذي وقع ظهر أمس الجمعة على أطراف البلدة أدى إلى حدوث دمار في المنازل المجاورة وأسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 23 آخرين إصابات بعضهم بليغة تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج، وأضاف: إن عمليات رفع الأنقاض من قبل عناصر الدفاع المدني ما زالت مستمرة في الموقع.