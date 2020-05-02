رغم تطمينات جونسون.. بريطانيا تسجل قفزة حادة في وفيات كورونا

رغم إعلان الحكومة تجاوز ذروة الجائحة، سجّلت بريطانيا قفزة حادة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفعت هذه الحصيلة خلال بـ739 حالة، وأفاد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، بزيادة عدد المتوفين جراء وباء كوفيد 19 خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 739 حالة ليصل إلى 27510 بعد أن كان على نقطة 26771 في إحصائية يوم الخميس.

ويمثل هذا الرقم قفزة جديدة للوفيات جراء الفيروس في بريطانيا مقارنة مع إحصائية اليوم السابق، الذي بلغ فيه هذا المعدل 674 حالة، إلا أنه وصل في بيانات الأربعاء 765 بعد أن سجل الثلاثاء 586 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفعت بواقع 6201 ووصلت إلى نقطة 177454.

وذكر هانكوك مع ذلك أن الجهات الطبية البريطانية تمكنت من إجراء 122347 فحصا خاصا برصد فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بينما كان من المستهدف إيصال هذا المعدل إلى 100000، ووصف وزير الصحة هذه النتيجة بـ”الإنجاز المذهل”، وأكد مع ذلك أن الحكومة البريطانية لن ترفع إجراءات العزل الصحي والإغلاق العام حتى أن يكون ذلك أمرا آمنا تماما.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات والرابعة من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، لكن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن الخميس أن بلاده تجاوزت ذروة الوباء.

وقال جونسون، في المؤتمر الصحفي الأول له بعد تعافيه من المرض: “يمكنني أن أؤكد اليوم أننا تجاوزنا للمرة الأولى ذروة هذا المرض. تجاوزنا الذروة ونحن في الاتجاه النزولي ولدينا أسباب كثيرة جدا لكي نشعر بالأمل على الأمد البعيد”.

وواجه جونسون اتهامات بالتأخر في اتخاذ قرار فرض تدابير العزل التي طبقت اعتبارا من 23 آذار وبات يخضع لضغوط ليكشف كيف ومتى ستخرج البلاد من العزل.