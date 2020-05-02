شفاء 6 حالات من كورونا.. ووصول دفعة ثانية من العالقين في الخارج

أعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة شفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وتسجيل إصابة جديدة، فيما وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة تقل عدداً من الطلاب السوريين العالقين في روسيا، حيث تمّ استقبالهم من قبل فريق التقصي الطبي وأجريت لهم الفحوصات اللازمة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إنه تم شفاء ست حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 27 بينما تم تسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 44 إصابة.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.

يأتي ذلك فيما وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة تقل عدداً من الطلاب السوريين العالقين في روسيا، وأوضح مدير صحة اللاذقية أنه تم فحص جميع الركاب، وهم 16 طالباً سورياً، وكانوا بصحة جيدة دون ظهور أي علامة مرضية وتم نقلهم إلى مركز الحجر الصحي في مدينة دمشق ضمن حافلات معقمة من قبل فريق التعقيم لدينا حيث سيقيمون فيه لـ 14 يوماً وهي المدة التي ستطبق على جميع العائدين للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا وضمان الأمن الصحي للمواطنين.

وكانت وصلت فجر الأربعاء الماضي إلى مطار دمشق الدولي أول طائرة تقل السوريين العالقين في الخارج قادمة من العاصمة الأرمينية يرفان في سياق تأمين عودة السوريين في الخارج بعد صدور قرار الفريق الحكومي بتكليف وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة وفرض الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً للقادمين وعدم منح أي استثناءات فيما يخص قرار الحجر.