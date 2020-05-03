اعلان /تعلن الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس عن إجراء طلب عروض داخلي بالظرف المختوم لتوريد خط إنتاج آلي متكامل لتعبئة المياه الطبيعية في عبوات P.E.T  سعة (1.5 ليتر و 0.5 ليتر) بما في ذلك التركيب والتشغيل والتدريب وذلك في موقع وحدة تعبئة مياه نبع السن بطرطوس  /تاريخ النشر4-5-2020 /رقم الاعلان 63945

إعلان داخلي للمرة الثانية

تعلن الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس عن إجراء طلب عروض داخلي بالظرف المختوم لتوريد خط إنتاج آلي متكامل لتعبئة المياه الطبيعية في عبوات P.E.T سعة (1.5 ليتر و 0.5 ليتر) بما في ذلك التركيب والتشغيل والتدريب وذلك في موقع وحدة تعبئة مياه نبع السن بطرطوس وبطاقة إنتاجية لا تقل عن /6000/ عبوة في الساعة من القياسين وفقاً لدفاتر الشروط المالية والحقوقية والتجارية والفنية والتي يمكن الحصول عليها من المديرية التجارية بالشركة.

فعلى الراغبين بالاشتراك تقديم عروضهم مغلقة إلى ديوان الشركة أو إرسالها بالبريد المضمون على العنوان التالي:

سوريا – طرطوس – الشركة العامة لتعبئة المياه – مدخل طرطوس الشمالي – ص ب /41/.

– التأمينات المؤقتة : /50000000/ ل.س فقط خمسون مليون ليرة سورية.

– التأمينات النهائية : 10% من قيمة العقد الإجمالية.

– آخر موعد لتقديم العروض نهاية الدوام الرسمي ليوم2020/5/21 .

– مدة التنفيذ : أقصر فترة ممكنة.

– مدة ارتباط العارض بعرضه /90/ يوماَ يلي آخر موعد لتقديم العروض.

– سعر دفتر الشروط /3000/ل.س.

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المدير العام