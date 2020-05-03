اعلان / تعلن الشركة العامة للدهانات والصناعات الكيميائية / أمية الكائنة بدمشق الغوطة الشرقية طريق المليحة ص . ب 1276 عن إجراء مناقصة داخلية للمرة الأولي بطريقة الظرف المختوم لتوريد مواد /تاريخ النشر 4-5-2020 /رقم الاعلان 63951

إعلان داخلي مناقصة رقم 15 / 2020

داخلية للمرة الأولى

تعلن الشركة العامة للدهانات والصناعات الكيميائية / أمية الكائنة بدمشق الغوطة الشرقية طريق المليحة ص . ب 1276 عن إجراء مناقصة داخلية للمرة الأولي بطريقة الظرف المختوم لتوريد المواد التالية:

الكيد متوسط الزيت (سيرقون ) /50/ طن 2 – بوتيل أسيتات /20/ طن 3- ميتوكسي بروبانول /15/ طن 4- سلفات الباريوم /8/ طن 5- دي اوكتيل فتالات /1/ طن _(+- 25% لكل مادة )وفقاً لدفتر الشروط التي يتم الحصول عليه من ديوان الشركة أو من ديوان المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية بمبلغ وقدره خمسمائة ليرة سورية تدفع بموجب أمر قبض يرفق مع الأوراق الثبوتية أو من خلال موقعنا Omayad.sy

التسليم : خلال مهلة /7/ أيام من تاريخ أمر المباشرة للمادة /2 و 3 و 4 و 5 / أما بالنسبة لمادة ألكيد متوسط الزيت ( سيرقون ) على /3/ دفعات الدفعة الأولى /10/ طن وتسلم خلال مهلة /10/ أيام من أمر المباشرة و /40/ طن الباقية على دفعتين كل دفعة /20/ طن خلال مدة /15/ يوم من تاريخ تسليم الدفعة التي قبلها .

– يمكن للعارض التقدم بعرضه لمادة واحدة أو أكثر ويحق للشركة التثبيت لمادو دون أخرى .

التأمينات الأولية : /2700000/ مليونان وسبعمائة ألف ليرة سورية للمادة المطلوبة بالبند الأول .

/1600000/ مليون وستمائة ألف ليرة سورية لكل مادة من المادتين المطلوبة بالبندين /2 و 3 / .

/200000/ مائتي ألف ليرة سورية للمادة المطلوبة بالبند رقم /4/ .

/100000/ مائة ألف ليرة سورية للمادة المطلوبة بالبند رقم /5/ .

التأمينات النهائية : /10% / من القيمة الاجمالية للعقد .

مدة ارتباط العارض بعرضه : /30/ يوم من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض .

آخر موعد لتقديم العروض : 5/20 /2020 نهاية الدوام الرسمي .

جلسة فض العروض : 5/21 /2020 .

فعلى من يرغب الاشتراك بالمناقصة التقدم بعرضه الى ديوان الشركة أو صندوق بريد رقم /1276/ على أن يصل بكل الاحوال قبل اخر موعد لقبول العروض .

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