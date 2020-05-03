اعلان /تعلن الشركة العامة للمشاريع المائية باللاذقية عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم للتعاقد وفق دفاترالشروط الخاصة لتقديم بحص مكسر صالح للصب كمية 2000 م3 و رمل صالح للصب كمية 1000 م3 واصلة إلى أرض المجبل المركزي . /تاريخ النشر 4-5-2020 /رقم الاعلان 124194
إعلان مناقصة بالظرف المختوم بالسرعة الكلية
تعلن الشركة العامة للمشاريع المائية باللاذقية عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم للتعاقد وفق دفاترالشروط الخاصة لتقديم بحص مكسر صالح للصب كمية 2000 م3 و رمل صالح للصب كمية 1000 م3 واصلة إلى أرض المجبل المركزي .
- التأمينات الأولية : 1500000 ل.س
- التأمينات النهائية : 10 % من قيمة العقد
- مدة التوريد: 120يوم
- الطلبية غير قابلة للتجزئة
- قيمة الإضبارة 25000 ل.س
- ارتباط العارض بعرضه : ثلاثون يوماً
تاريخ الإغلاق : 20 /5/2020 و تفض العروض اليوم التالي.
124194
مدير فرع المنطقة الساحلية