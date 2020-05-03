اعلان / تعلن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للمرة الأولى عن مناقصة بطريقة الضم أوالتنزيل لتقديم مواد كهربائية مختلفة لزوم أعمال الصيانة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون /تاريخ النشر 4-5-2020 /رقم الاعلان 63948

إعلان داخلي رقم / 20 /

تعلن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للمرة الأولى عن مناقصة بطريقة الضم أوالتنزيل لتقديم مواد كهربائية مختلفة لزوم أعمال الصيانة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وذلك طبقا” للشروط الفنية الموضوعة لهذا الغرض و الأحكام المبينة في دفتر الشروط وفقا” لمايلي:

1-أن يكون العرض صالحا” لمدة 180 يوم من تاريخ انتهاء تقديم العروض ويجدد ارتباط العارض الفائز بعرضه لمدة ستة أشهر أخرى من تاريخ تبليغه إرساء الإحالة عليه .

2- التأمينات الأولية /500000/ فقط خمسمائة ألف ليرة سورية بشكل نقدي إلى حساب الهيئة رقم 3356/23 لدى مصرف سورية المركزي أو شيك مصرفي مقبول لأمر الهيئة.

3- قيمة الكشف التقديري /11138225/ احدى عشر مليوناً ومائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسة وعشرون ليرة سورية لاغير.

4 – التأمينات النهائية 10% من قيمة العقد تقدم خلال 10 أيام من تاريخ إبلاغ المتعهد المرشح.

5 – في حال تقديم عرض يتضمن أكثر من شخص (شريك) يجب أن تقدم التأمينات المؤقتة والنهائية باسم جميع الشركاء .

6- كل ما لم يرد ذكره يرجع إلى قانون العقود رقم 51 لعام 2004 والمرسوم رقم 450 لعام 2004

7- مدة التوريد /20/ عشرون يوماً من تاريخ تبليغ الفريق الثاني أمر المباشرة .

فعلى من يرغب الاشتراك في تقديم العروض ، مراجعة مبنى الإدارة والمالية – مديرية الشؤون التجارية ( دائرة العقود ) جسر فكتوريا للاطلاع والحصول على المواصفات الفنية ودفتر الشروط الخاصة مبلغ /5000/ ل.س خمسة ألاف ليرة سورية قيمة الإضبارة ، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو غاية الساعة الرابعة عشر من تاريخ 27 / 5 /2020 ويهمل كل عرض بعد هذا التاريخ ويكون فض العروض بتاريخ 28/ 5 /2020 الساعة الحادية عشر صباحاً في مكتب السيد محاسب الإدارة في مبنى الادارة والمالية.

ع/ز

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المدير العام

للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون