اعلان /تعلن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للمرة  الأولى عن طلب عروض داخلي لتأمين محطة أرضية لبث عدة قنوات عبر الساتل وذلك طبقا” للشروط الفنية الموضوعة لهذا الغرض  /تاريخ النشر 4-5-2020 /رقم الاعلان 63947

إعلان داخلي رقم / 19 /

تعلن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للمرة الأولى عن طلب عروض داخلي لتأمين محطة أرضية لبث عدة قنوات عبر الساتل وذلك طبقا” للشروط الفنية الموضوعة لهذا الغرض و الأحكام المبينة في دفتر الشروط وفقا” لمايلي :

1-أن يكون العرض صالحا” لمدة 180 يوم من تاريخ انتهاء تقديم العروض ويجدد ارتباط العارض الفائز بعرضه لمدة ستة أشهر أخرى من تاريخ تبليغه إرساء الإحالة عليه .

2- التأمينات المؤقتة /25000000/ فقط خمسة وعشرون مليون ليرة سورية لاغير وذلك بشكل نقدي إلى حساب الهيئة رقم 3356/23 لدى مصرف سورية المركزي أو شيك مصرفي مقبول لأمر الهيئة.

3 – التأمينات النهائية 10% من قيمة العقد .

4 – في حال تقديم عرض يتضمن أكثر من (شريك) يجب أن تقدم التأمينات المؤقتة والنهائية باسم جميع الشركاء .

5- كل ما لم يرد ذكره يرجع إلى قانون العقود رقم 51 لعام 2004 والمرسوم رقم 450 لعام 2004

6- مدة التوريد أقصر مدة على ألا تتجاوز /120/ يوماً من تبليغ أمر المباشرة.

فعلى من يرغب الاشتراك في تقديم العروض ، مراجعة مبنى الإدارة والمالية – مديرية الشؤون التجارية ( دائرة العقود ) جسر فكتوريا للاطلاع والحصول على المواصفات الفنية ودفتر الشروط الخاصة مبلغ /10000/ ل.س عشرة ألاف ليرة سورية قيمة الإضبارة ، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو غاية الساعة الرابعة عشر من تاريخ 27/ 5 /2020 ويهمل كل عرض بعد هذا التاريخ

ع/ز

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المدير العام

للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون