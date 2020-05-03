اعلان /  تعلن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للمرة  الأولى عن مناقصة بطريقة الظرف المختوم لتأمين خدمات تصفيف الشعر والمكياج مع المواد للعمل في مديرية الأخبار المصورة /تاريخ النشر4-5-2020 /رقم الاعلان63946

إعلان داخلي رقم / 18 /

تعلن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للمرة الأولى عن مناقصة بطريقة الظرف المختوم لتأمين خدمات تصفيف الشعر والمكياج مع المواد للعمل في مديرية الأخبار المصورة وذلك طبقا” للشروط الفنية الموضوعة لهذا الغرض و الأحكام المبينة في دفتر الشروط وفقا” لمايلي :

1-أن يكون العرض صالحا” لمدة 180 يوم من تاريخ انتهاء تقديم العروض ويجدد ارتباط العارض الفائز بعرضه لمدة ستة أشهر أخرى من تاريخ تبليغه إرساء الإحالة عليه .

2- التأمينات المؤقتة /400000/ فقط أربعمائة ألف ليرة سورية لاغير بشكل نقدي إلى حساب الهيئة رقم 3356/23 لدى مصرف سورية المركزي أو شيك مصرفي مقبول لأمر الهيئة.

3 – التأمينات النهائية 10% من قيمة العقد .

4 – في حال تقديم عرض يتضمن أكثر من شخص (شريك) يجب أن تقدم التأمينات المؤقتة والنهائية باسم جميع الشركاء .

5- كل ما لم يرد ذكره يرجع إلى قانون العقود رقم 51 لعام 2004 والمرسوم رقم 450 لعام 2004

6- مدة التنفيذ /سنة ميلادية/ تبدأ من تاريخ تبلغ أمر المباشرة.

فعلى من يرغب الاشتراك في تقديم العروض ، مراجعة مبنى الإدارة والمالية – مديرية الشؤون التجارية ( دائرة العقود ) جسر فكتوريا للاطلاع والحصول على دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية لقاء مبلغ /5000/ ل.س خمسة ألاف ليرة سورية ، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو غاية الساعة الرابعة عشر من تاريخ 27/ 5 /2020 ويهمل كل عرض بعد هذا التاريخ ويكون فض العروض بتاريخ 28 / 5 /2020 الساعة العاشرة صباحاً في مكتب السيد محاسب الإدارة في مبنى الإدارة والمالية .

ع/ز

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المدير العام

للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون