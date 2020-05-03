اعلان /     تعلن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للمرة  الأولى عن مناقصة بطريقة الظرف المختوم لتأمين الخدمات اللازمة لحجز الانترنت الفضائي لنقل رسائل تلفزيونية /تاريخ النشر 4-5-2020 /رقم الاعلان 63949

إعلان داخلي رقم / 21 /

تعلن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للمرة الأولى عن مناقصة بطريقة الظرف المختوم لتأمين الخدمات اللازمة لحجز الانترنت الفضائي لنقل رسائل تلفزيونية وذلك طبقا” للشروط الفنية الموضوعة لهذا الغرض و الأحكام المبينة في دفتر الشروط وفقا” لمايلي :

1-أن يكون العرض صالحا” لمدة 180 يوم من تاريخ انتهاء تقديم العروض ويجدد ارتباط العارض الفائز بعرضه لمدة ستة أشهر أخرى من تاريخ تبليغه إرساء الإحالة عليه .

2- التأمينات المؤقتة /2000000/ فقط مليوني ليرة سورية لاغير وذلك بشكل نقدي إلى حساب الهيئة رقم 3356/23 لدى مصرف سورية المركزي أو شيك مصرفي مقبول لأمر الهيئة.

3 – التأمينات النهائية 10% من قيمة العقد .

4 – في حال تقديم عرض يتضمن أكثر من شخص (شريك) يجب أن تقدم التأمينات المؤقتة والنهائية باسم جميع الشركاء .

5- كل ما لم يرد ذكره يرجع إلى قانون العقود رقم 51 لعام 2004 والمرسوم رقم 450 لعام 2004

6- مدة العقد /سنة ميلادية/ تبدأ من تاريخ استلام الخدمة من كافة المحطات بعد تبلغ أمر المباشرة.

7- الزمن اللازم لتزويد الهيئة بالخدمة لكافة المحطات بالجودة المطلوبة ” عشرة أيام بعد تبلغ المتعهد أمر المباشرة”.

فعلى من يرغب الاشتراك في تقديم العروض ، مراجعة مبنى الإدارة والمالية – مديرية الشؤون التجارية ( دائرة العقود ) جسر فكتوريا للاطلاع والحصول على دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية لقاء مبلغ /5000/ ل.س خمسة ألاف ليرة سورية ، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو غاية الساعة الرابعة عشر من تاريخ 27/ 5/2020 ويهمل كل عرض بعد هذا التاريخ ويكون فض العروض بتاريخ 28/5/2020 الساعة العاشرة صباحاً في مكتب السيد محاسب الإدارة في مبنى الإدارة والمالية .

ع/ز

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المدير العام

للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون