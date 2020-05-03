اعلان / تعلن الهيئة العامة لمستشفى دمشق عن حاجتها لأعمال التنظيف  لزوم الهيئة العامة لمستشفى دمشق /تاريخ النشر4-5-2020 /رقم الاعلان 63924

إعلان طلب عروض

لأعمال التنظيف في الهيئة العامة لمستشفى دمشق

للمرة الأولى وبالسرعة الكلية

تعلن الهيئة العامة لمستشفى دمشق عن حاجتها لأعمال التنظيف لزوم الهيئة العامة لمستشفى دمشق وفق الآتي :

– التأمينات الأولية: مبلغ مقطوع وقدره /9,300,000/ ل.س فقط تسعة ملايين وثلاثمائة ألف ليرة سورية لا غير.

– التأمينات النهائية: 10% من قيمة الإحالة.

– مدة التنفيذ: عام ميلادي كامل , من اليوم التالي لاستلام موقع العمل .

– طريقة الدفع: بموجب كشوف شهرية .

غرامة التأخير: 1 % واحد بالألف عن كل يوم تأخير على أن لا تزيد عن 20% من القيمة الإجمالية للعقد .

% واحد بالألف عن كل يوم تأخير على أن لا تزيد عن 20% من القيمة الإجمالية للعقد . مدة ارتباط العارض بعرضه: ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم العرض أما بالنسبة للعارض المرشح فتطبق عليه أحكام القانون /51/ لعام 2004م.

يمكن الحصول على دفاتر الشروط من دائرة العقود في الهيئة بمبلغ(3000ل.س).

في الهيئة بمبلغ(3000ل.س). العرض متكامل .

تقدم العروض إلى ديوان الهيئة حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء في 13 / 5 / 2020م .

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المدير العام

للهيئة العامة لمستشفى دمشق