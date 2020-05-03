03, أيار, 2020 - 7:37 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

اعلان / يعلن فرع دير الزور للمؤسسة السورية للحبوب عن مناقصة لتلزيم عمليات الحمل و العتالة  لفرع دير الزور للمؤسسة السورية للحبوب ( كافة مراكز الفرع و المطحنة )  /تاريخ النشر 4-5-2020 /رقم الاعلان 147177

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مناقصة داخلية بالظرف المختوم للمرة الثانية

نظرا” للسرعة الكلية :

الجهة المعلنة : فرع دير الزور للمؤسسة السورية للحبوب  .

نوع الإعلان : مناقصة داخلية بالظرف المختوم .

التصنيف :  تلزيم عمليات الحمل و العتالة  لفرع دير الزور للمؤسسة السورية للحبوب .

نص الإعلان : يعلن فرع دير الزور للمؤسسة السورية للحبوب عن مناقصة لتلزيم عمليات الحمل و العتالة  لفرع دير الزور للمؤسسة السورية للحبوب ( كافة مراكز الفرع و المطحنة )  و ذلك وفق دفتر الشروط الخاصة ( الحقوقية و الفنية و المالية ) .

التأمينات النهائية / 10 % / من قيمة العقد .

التأمينات المؤقتة /3.000.000 / فقط ثلاثة ملايين ليرة سورية لا غير .

مدة ارتباط العارض بغرضه ( 30 ) يوم من آخر موعد لتقديم العروض  .

سعر دفتر الشروط ( 5000 ) خمسة آلاف  ليرة سورية لا غير . تدفع في صندوق فرع دير الزور و يطلب من ديوان الفرع .

تقدم العروض إلى ديوان فرع حبوب دير الزور .

آخر موعد لتقديم العروض : الساعة 14.00  من يوم الأحد  في  5/10/  2020

تفض العروض في يوم العمل التالي الساعة / 11 / صباحا” بجلسة يسمح للعارضين بحضورها

 

147177

 

 

                                                    مدير فرع دير الزور

          للمؤسسة السورية للحبوب  

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