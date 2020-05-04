رحيل الفنان غازي العماري عن 68 عاماً

نعت وزارة الثقافة – مديرية المسارح والموسيقا – الفنان غازي العماري الذي وافته المنية أمس الأحد.

ولد غازي العماري عام 1952، وبدأ حياته الفنية وهو طفل في المدارس الابتدائية، عام 1963، وانتسب إلى فرقة أمية للفنون الشعبية عام 1970، وبدأ منذ عام 1975 تدريب العديد من فرق الفنون الشعبية، وقدم خلال مسيرته الفنية عشرين ساعة عمل للأطفال في المهرجانات القطرية للطلائع وعشرين ساعة للكبار.

فازت فرقة شبيبة درعا للفنون الشعبية التي أشرف على تدريبها في خمسة مهرجانات بدرجة امتياز وثماني مهرجانات بالمركز الأول وثلاثة مهرجانات بالمركز الثاني ومهرجانين بالمركز الثالث ومثلت سورية في العديد من المهرجانات العربية والعالمية. كما كان مديراً ومدرّباً لفرقة أمية للفنون الشعبية في مديرية المسارح والموسيقا، وزار معها العديد من الدول العربية والعالمية، وهو عضو مجلس فرع نقابة الفنانين منذ عام 1990.