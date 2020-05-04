سورية تدين سياسات الضّم الإسرائيلية: المجتمع الدولي مطالب بالتحرك

أعربت سورية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تأتي في سياق السلوك العدواني التوسعي للكيان الصهيوني الغاصب وانتهاكه المستمر وازدرائه للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي المحتلة، وخاصة بعد القرار الإسرائيلي بخصوص القدس والجولان السوري المحتل، وما هذه الانتهاكات إلا نتيجة الدعم اللامحدود الذي تقدّمه الإدارات الأمريكية المتعاقبة للاحتلال على حساب الحقوق والمصالح العربية، وأضاف مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح: إن الجمهورية العربية السورية تطالب المجتمع الدولي بالتحرّك لوضع حد للصلف والتمادي الإسرائيلي والأمريكي على الشرعية الدولية، والذي يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتابع المصدر: إن سورية تؤكّد بأن العدوان الإسرائيلي يستهدف الأمة بأسرها ولا أحد بمأمن من شروره، الأمر الذي يستوجب من الجميع اتخاذ الموقف التاريخي المسؤول للذود عن قضايا الأمة ومصالحها، ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب.

هذا ورحبت عضو اللجنة التنفيذية لـ”منظمة التحرير الفلسطينية”، حنان عشراوي، بالمواقف الدولية المبدئية الرافضة لعمليات الضم الإسرائيلية لما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشدّدت في بيان باسم اللجنة التنفيذية على أهمية هذه التصريحات والمواقف، ورأت أن “هذا الحراك الفاعل يذكرنا بأن وقت محاسبة “إسرائيل” قد طال انتظاره ويجب على المجتمع الدولي وقف المعاملة التفضيلية والاستثنائية التي تتمتع بها، ومعاقبتها ومساءلتها على جرائمها إسوة بالدول المارقة التي تنتهك القانون الدولي والدولي الإنساني”، ولفتت إلى أن “دولة الاحتلال تصعد من عدوانها مستندة إلى غياب الإرادة الدولية الجادة والفاعلة لمساءلتها”.

ودعت عشراوي إلى “اتخاذ خطوات جادة لردع الجرائم الإسرائيلية، خاصة على ضوء عمليات الضم الوشيكة التي أعلن عنها نتنياهو بتشجيع ودعم وشراكة أميركية”، كما دعت المجتمع الدولي للحفاظ على مكانته و”حماية نظامه القائم على القوانين والقواعد”، واتخاذ إجراءات جادة واستباقية تمنع “إسرائيل” من مواصلة تحديها لقراراته وقوانينه، ومواجهة استهانتها المتعمدة بالإرادة الدولية، والعمل على حماية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرّف.