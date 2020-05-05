إعلان /تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية ( للمرة الثانية ) لتوريد قطع تبديلية لإصلاح ضواغط الهواء Dresser Rand / تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114809

إعلان مناقصة داخلية ( للمرة الثانية )

سنداً لأحكام الفصل الثالث من القانون /51/ لعام 2004

تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية ( للمرة الثانية ) لتوريد قطع تبديلية لإصلاح ضواغط الهواء Dresser Rand

الملف رقم 17/2020/د/أ

– التأمينات المؤقتة : مبلغ إجمالي قدره /750000/ ل س فقط سبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير .

– التأمينات النهائية : بنسبة (10 % ) عشرة بالمائة من قيمة الإحالة .

– آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 8 / 6 /2020

– موعد جلسة فض العروض: الساعة الحادية عشرة صباحاً من تاريخ 9/ 6 /2020

– مدة التوريد : / ستة أشهر / تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة.

– مكان التسليم : واصل أرض مستودعات مديرية استثمار الغاز في الحسكة .

– مدة الارتباط بالعرض : / تسعون يوماً / تبدأ من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض.

– تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة السورية للغاز / حمص – أوتوستراد طرطوس.

– على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة / مديرية العقود والمشتريات / في مقر الشركة للحصول على دفتر الشروط لقاء دفع مبلغ /5000/ ل س فقط خمسة ألاف ليرة سورية لا غير .

-كل ما لم يرد عليه نص في هذا الإعلان يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 والمرسوم رقم /450/ لعام 2004 ودفتر الشروط الخاص بالملف .

مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة على الانترنيت www.sgc.gov.sy

114809



المديـر العـام