إعلان /تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة خارجية للمرة الثالثة من أجل صيانة العنفة الغازية Manturbo-Thm-1304-12-841 / تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114810
إعلان مناقصة خارجية للمرة الثالثة
سنداً لأحكام الفصل الثالث من القانون رقم /51/ لعام 2004
تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة خارجية للمرة الثالثة من أجل صيانة العنفة الغازية Manturbo-Thm-1304-12-841
ملف رقم 40/2019/ب
– التأمينات المؤقتة :
للعارض الخارجي: ( 212,500 ) € فقط مائتان واثنا عشر ألف وخمسمائة يورو لاغير .
للعارض الداخلي: (103,402,500) ل.س فقط مائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وألفان وخمسمائة ليرة سورية لاغير .
– التأمينات النهائية:بنسبة 10 % عشرة بالمائة من قيمة الإحالة.
– آخر موعد لتقديم العروض:حتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 28/ 6 /2020 .
– موعد جلسة فض العروض: الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ 29 / 6 /2020.
– مدة وبدء التنفيذ:/ ثلاثمائة وثلاثون يوماً / تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة .
– مكان التنفيذ: مديرية استثمار غاز جنوب المنطقة الوسطى و ورش المتعهد .
– مدة الارتباط بالعرض(90) تسعون يوماً اعتباراً من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض.
– تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة السورية للغاز/ بحمص – أوتوستراد طرطوس.
– على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة / مديرية العقود والمشتريات / في مقر الشركة بحمص للحصول على دفتر الشروط لقاء دفع
مبلغ/210/ € فقط مائتان وعشرة يورو لا غير للعارض الخارجي, و/100,000/ ل.س فقط مائة ألف ليرة سورية لا غير للعارض الداخلي.
كل ما لم يرد عليه النص في هذا الإعلان يرجع به إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام2004و المرسوم رقم/450/ لعام2004 ودفتر الشروط الخاص بالملف.
114810
المديـر العـام