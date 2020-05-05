إعلان /تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة خارجية للمرة الثالثة من أجل صيانة العنفة الغازية Manturbo-Thm-1304-12-841 / تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114810

إعلان مناقصة خارجية للمرة الثالثة

سنداً لأحكام الفصل الثالث من القانون رقم /51/ لعام 2004

تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة خارجية للمرة الثالثة من أجل صيانة العنفة الغازية Manturbo-Thm-1304-12-841

ملف رقم 40/2019/ب

– التأمينات المؤقتة :

للعارض الخارجي: ( 212,500 ) € فقط مائتان واثنا عشر ألف وخمسمائة يورو لاغير .

للعارض الداخلي: (103,402,500) ل.س فقط مائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وألفان وخمسمائة ليرة سورية لاغير .

– التأمينات النهائية:بنسبة 10 % عشرة بالمائة من قيمة الإحالة.

– آخر موعد لتقديم العروض:حتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 28/ 6 /2020 .

– موعد جلسة فض العروض: الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ 29 / 6 /2020.

– مدة وبدء التنفيذ:/ ثلاثمائة وثلاثون يوماً / تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة .

– مكان التنفيذ: مديرية استثمار غاز جنوب المنطقة الوسطى و ورش المتعهد .

– مدة الارتباط بالعرض(90) تسعون يوماً اعتباراً من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض.

– تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة السورية للغاز/ بحمص – أوتوستراد طرطوس.

– على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة / مديرية العقود والمشتريات / في مقر الشركة بحمص للحصول على دفتر الشروط لقاء دفع

مبلغ/210/ € فقط مائتان وعشرة يورو لا غير للعارض الخارجي, و/100,000/ ل.س فقط مائة ألف ليرة سورية لا غير للعارض الداخلي.

كل ما لم يرد عليه النص في هذا الإعلان يرجع به إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام2004و المرسوم رقم/450/ لعام2004 ودفتر الشروط الخاص بالملف.

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المديـر العـام