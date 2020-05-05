إعلان /تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية لتمديد خط غاز من بئر شريفة /6/ إلى مجمع غاز محطة الشريفة / تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114811
إعلان مناقصة داخلية
سنداً لأحكام الفصل الثالث من القانون /51/ لعام 2004
تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية لتمديد خط غاز من بئر شريفة /6/ إلى مجمع غاز محطة الشريفة
الملف رقم 28/2020/د
– التأمينات المؤقتة : مبلغ قدره / 2475000 / ل.س فقط مليونان وأربعمائة وخمس وسبعون ألف ليرة سورية لا غير .
– التأمينات النهائية : بنسبة ( 10 % ) عشرة بالمائة من قيمة الإحالة.
– آخر موعد لتقديم العروض : نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 2 / 6 /2020 .
– موعد جلسة فض العروض : الساعة الثانية عشر ظهراً من تاريخ 3/ 6 /2020 .
– مدة وبدء التنفيذ : / ثلاثون يوماً / تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة أو تسليم موقع العمل أيهما أبعد .
– مكان التنفيذ : حقل الشريفة شرقي مدينة حمص بحوالي /100/ كم .
– مدة الارتباط بالعرض : / تسعون يوماً / تبدأ من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض .
– تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة السورية للغاز /حمص- أوتوستراد طرطوس.
– على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة / مديرية العقود والمشتريات / في مقر الشركة للحصول على دفتر الشروط لقاء دفع مبلغ /10000/ ل.س فقط عشرة آلاف ليرة سورية لا غير .
-كل ما لم يرد عليه نص في هذا الإعلان يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط الخاص بالملف والمرسوم رقم /450/ لعام 2004.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة على الانترنيت www.sgc.gov.sy
114811
المديـر العـام