05, أيار, 2020 - 11:43 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان / تعلن الشركة العامة لأعمـال الكهرباء والاتصالات عن رغبتها  بإجراء إعلان مناقصة داخلية لتقديم آلية لنقل عمال الشركة/ تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114824

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إعلان مناقصة داخلية

     للمرة الثانية

تعلن الشركة العامة لأعمـال الكهرباء والاتصالات عن رغبتها  بإجراء إعلان مناقصة داخلية لتقديم آلية لنقل عمال الشركة وفقاً لدفتري الشروط الحقوقية المالية والفنية وخطوط السير المعتمدة ووفقاً لما يلي:   

  • التأمينات المؤقتة : 10000 ل.س لكل آلية
  • التأمينات النهائية : 2% من قيمة الإحالة
  • مدة العقد : سنة واحدة قابلة للتجديد

مدة ارتباط العارض بعرضه 60 يوما من تاريخ انتهاء تقديم العروض

تطلب اضبارة الإعلان من الإدارة العامة بحمص – طريق مصياف – لقاء مبلغ /5000/ ل.س

– يتم فض العروض في اليوم التالي لتاريخ انتهاء تقديم العروض.

  • تقدم العروض لدى ديوان الشركة بحمص طريق مصياف باليد أو بالبريد المضمون  حتى انتهاء الدوام الرسمي من يوم / الثلاثاء / تاريخ  2 /6/ 2020

                     114824                                                                 

 

 

                                                               المدير العام

 

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