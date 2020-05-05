إعلان / تعلن الشركة العامة لأعمـال الكهرباء والاتصالات عن رغبتها بإجراء إعلان مناقصة داخلية لتقديم آلية لنقل عمال الشركة/ تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114824
إعلان مناقصة داخلية
للمرة الثانية
تعلن الشركة العامة لأعمـال الكهرباء والاتصالات عن رغبتها بإجراء إعلان مناقصة داخلية لتقديم آلية لنقل عمال الشركة وفقاً لدفتري الشروط الحقوقية المالية والفنية وخطوط السير المعتمدة ووفقاً لما يلي:
- التأمينات المؤقتة : 10000 ل.س لكل آلية
- التأمينات النهائية : 2% من قيمة الإحالة
- مدة العقد : سنة واحدة قابلة للتجديد
– مدة ارتباط العارض بعرضه 60 يوما من تاريخ انتهاء تقديم العروض
– تطلب اضبارة الإعلان من الإدارة العامة بحمص – طريق مصياف – لقاء مبلغ /5000/ ل.س
– يتم فض العروض في اليوم التالي لتاريخ انتهاء تقديم العروض.
- تقدم العروض لدى ديوان الشركة بحمص طريق مصياف باليد أو بالبريد المضمون حتى انتهاء الدوام الرسمي من يوم / الثلاثاء / تاريخ 2 /6/ 2020
114824
المدير العام