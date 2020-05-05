إعلان / تعلن الشركة العامة لتوليد جندر عن مناقصة داخلية لتأمين الألسبة العمالية الصيفية الشتوية لعمال الشركة/ تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114821

إعلان مناقصة داخلية رقم /5/2020

تعلن الشركة العامة لتوليد جندر عن مناقصة داخلية بالظرف المختوم بطريقة الضم أو التنزيل استناداً لأحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 وفق البيانات الآتية :

1ـ موضوع المناقصة : تأمين الألسبة العمالية الصيفية الشتوية لعمال الشركة العامة لتوليد جندر لعام 2020 بقيمة تقديرية /44906500/ ل.س فقط أربعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وستة ألاف وخمسمائة ليرة سورية لا غير وفق مايلي:

2ـ تقدم العروض إلى ديوان الشركة حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الواقع في 5/24/ 2020 وموعد جلسة المناقصة الساعة الثانية عشر والنصف من يوم الإثنين تاريخ 5/25/ 2020.

3ـ التأمينات المؤقتة : /2245000/ل.س فقط مليونان و مئتان وخمسة و أربعون ألف ليرة سورية لاغير و التأمينات النهائية (10 %) فقط عشرة بالمائة من قيمة العقد .

4ـ يمكن للراغبين بالمشاركة الحصول على إضبارة المناقصة رقم/ 5 /2020/من دائرة العقود بمبنى الشركة الكائن بحمص(طريق دمشق-حمص) فيما بين الساعة الحادية عشر والثالثة عشر يوميا مقابل مبلغ قدره /5000/ ل.س.

5 ـ مكان التسليم: مستودعات الشركة العامة لتوليد جندر.

6ـ مدة إنجاز التعهد :أقصر مدة ممكنة وتذكر بوضوح من قبل العارضين.

7 ـ مدة ارتباط العرض او المتعهد المرشح بعرضه /90/ يوم فقط تسعون يوما تقويميا .

8 ـ غرامة التأخير : حسب مانصت عليه دفاتر الشروط الفنية المعدة لهذه الغاية وبسقف 20 % من

القيمة الإجمالية للعقد.

9 ـ على من يود الاشتراك بالمناقصة تحديد موطنه المختار وتقديم ما يشعر باشتراكه بنشرة الإعلانات

الرسمية تحت طائلة رفض العرض .

10 ـ على العارض أن يقدم نموذج مع عرضه وتحت طائلة رفض العرض في حال عدم الالتزام.

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المدير العام

للشركة العامة لتوليد جندر