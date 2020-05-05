إعلان / تعلن الشركة العامة لمصفاة حمص عن حاجتها لتوريد كيجونات وعزق مسدس/ تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114818

إعلان مناقصة داخلية للمرة الاولى

تعلن الشركة العامة لمصفاة حمص عن حاجتها لتوريد كيجونات وعزق مسدس الطلبية رقم 7/2020 /د وفقاً لدفاتر الشروط العامة والخاصة والأحكام التالية :

التأمينات المؤقتة :/425000/ل. س فقط اربعمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية لا غير

التأمينات النهائية: 10% من قيمة الإحالة

مدة التوريد:/ 30 يوماً /اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة

تقدم العروض بالليرة السورية او بالقطع الأجنبي ويتم التسديد بالليرة السورية بتاريخ الاستحقاق

مدة الارتباط بالعرض: /90 / يوم اعتباراً من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض

آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 2 / 6 /2020 الساعة 15.20

موعد فض العروض: 3 / 6 /2020 الساعة العاشرة صباحا

يمكن الحصول على دفتر الشروط من مصفاة حمص- دائرة الديوان العام لقاء مبلغ /2000/ل.س

تطبق أحكام القانون / 51 /لعام 2004 والمرسوم رقم/450 /لعام2004 في كل ما يتعلق بهذا الإعلان.

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المدير العام