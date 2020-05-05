إعلان /  تعلن الشركة العامة لمصفاة حمص عن حاجتها لتوريد رولمانات/ تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114816

إعلان طلب عروض داخلي للمرة الأولى

تعلن الشركة العامة لمصفاة حمص عن حاجتها لتوريد رولمانات الطلبية رقم 4/2020 /د وفقاً لدفاتر الشروط العامة والخاصة والأحكام التالية :

التأمينات المؤقتة : /911700/ ل.س فقط تسعمائة وإحدى عشر ألف وسبعمائة ليرة سورية لاغير

التأمينات النهائية: 10% من قيمة الاحالة

مدة التنفيذ:/180 / يوم اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة.

الطلبية قابلة للتجزئة

مدة الارتباط بالعرض: /90 / يوم اعتباراً من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض

آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 6/3 / /2020 – الساعة /15.20 /

يمكن الاطلاع على دفتر الشروط العامة والحصول على دفتر الشروط الخاصة من مصفاة حمص- دائرة الديوان العام لقاء مبلغ /2000/ل.س- يرسل العرض بالبريد أو يسلم باليد إلى ديوان مصفاة حمص .

تطبق أحكام القانون / 51 /لعام 2004 والمرسوم رقم/450 /لعام2004 في كل ما يتعلق بهذا الإعلان.

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المدير العام