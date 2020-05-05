إعلان /   تعلن الشركة العامة لمصفاة حمص عن إجراء مزايدة علنية داخلية للمرة الاولى لبيع طبالي خشبية/ تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114815

اعلان مزايدة علنية داخلية للمرة الاولى

تعلن الشركة العامة لمصفاة حمص عن إجراء مزايدة علنية داخلية للمرة الاولى لبيع طبالي خشبية وذلك وفقا لدفاتر الشروط العامة والخاصة والأحكام التالية:

التأمينات المؤقتة: مبلغ مقطوع قدره/190000/ ل . س فقط مائة و تسعون الف ليرة سورية لا غير .

التأمينات النهائية: 10% من قيمة الاحالة

غرامات التأخير: 0.001 واحد بالألف عن كل يوم تأخير .

مدة التنفيذ: اقصر مدة ممكنة على ان لا تتجاوز خمسة عشر يوم من تاريخ امر المباشرة

طريقة الدفع : نقدا قبل سحب أي كمية

على من يرغب الاشتراك في هذه المزايدة تقديم التأمينات المؤقتة والاوراق الثبوتية المطلوبة في دفتر الشروط الى دائرة الديوان العام ضمن مغلف مغلق

موعد جلسة المزايدة: الساعة العاشرة صباحا من يوم 3 / 6 /2020-مكان الجلسة : شركة مصفاة حمص

تقبل العروض حتى الساعة المحددة للافتتاح جلسة المزايدة

يمكن الحصول على دفتر الشروط من شركة مصفاة حمص-دائرة الديوان العام لقاء مبلغ /2000/ ل.س و يمكن للراغبين بالتقدم لهذه المزايدة مراجعة المصفاة لمعاينة المواد المقرر بيعها.

تطبق أحكام قانون العقود رقم / 51 /لعام /2004/ والمرسوم رقم/450 /لعام/2004/ في كل ما يتعلق بهذا الإعلان.

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المدير العام



