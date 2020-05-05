إعلان /تعلن جامعة البعث عن رغبتها بإجراء طلب عروض بالظرف المختوم لتنفيذ مشروع تقديم وتركيب مكيف خزانة استطاعة /4/طن لزوم المقسم / تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114820
إعــــــلان طلـــــب عــــــروض للمرة الثانية
تعلن جامعة البعث عن رغبتها بإجراء طلب عروض بالظرف المختوم لتنفيذ مشروع تقديم وتركيب مكيف خزانة استطاعة /4/طن لزوم المقسم حسب دفاتر الشروط الخاصة الحقوقية و الفنية
- التأمينات الأولية / 230000/ ل.س فقط مئتان وثلاثون ألف ليرة سورية لاغير
- التأمينات النهائية/10% / عشرة بالمئة من قيمة العقد
- مدة التنفيذ /30/ فقط ثلاثون يوماً
- مدة ارتباط العارض بعرضه /120 / مئة وعشرون يوماً تبدأمن اليوم التالي لآخر يوم لتقديم العروض
- مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه /120 / مئة وعشرون يوماً تبدأمن اليوم التالي لتاريخ تبلغه إحالة التعهد عليه
- يجب ان يكون العارض مصنفاً اختصاص/ميكانيك /فئة /5-6/ وحسب القرار رقم 2/ 2016
- إذا لم يكن المتعهد مهندس ميكانيك يلتزم بتعيين مهندس ميكانيك مشرف على تنفيذ أعمال المشروع أصولاً
- يطبق القانون 51/لعام 2004وأحكام المرسوم 450/ لعام 2004على الاعلان والعقد
- تقدم العروض الى ديوان جامعة البعـث حتى الساعة الخامسة عشر وعشرون دقيقة من يوم الأحدفي 5/31 / 2020 مرفقة بالأوراق الثبوتية والتأمينات الأولية ملصق عليها الطوابع القانونية
- تفض العروض في اليوم التالي ويمكن للراغبين مراجعة مديرية الشؤون الهندسية – شعبة العقود الإنشائية للحصول على نسخة من دفاتر الشروط وذلك بعد دفع /5000/ل.س ثمن الإضبارة
114820
رئيس جامـعة البعث