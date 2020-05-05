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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان /تعلن جامعة البعث عن رغبتها بإجراء طلب عروض بالظرف المختوم لتنفيذ مشروع تقديم وتركيب مكيف خزانة استطاعة /4/طن لزوم المقسم / تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114820

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إعــــــلان طلـــــب عــــــروض للمرة الثانية

تعلن جامعة البعث عن رغبتها بإجراء طلب عروض بالظرف المختوم لتنفيذ مشروع تقديم وتركيب مكيف خزانة استطاعة /4/طن لزوم المقسم حسب دفاتر الشروط الخاصة الحقوقية و الفنية

  • التأمينات الأولية / 230000/ ل.س فقط مئتان وثلاثون ألف ليرة سورية لاغير
  • التأمينات النهائية/10% / عشرة بالمئة من قيمة العقد
  • مدة التنفيذ /30/ فقط ثلاثون يوماً
  • مدة ارتباط العارض بعرضه /120 / مئة وعشرون يوماً تبدأمن اليوم التالي لآخر يوم لتقديم العروض
  • مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه /120 / مئة وعشرون يوماً تبدأمن اليوم التالي لتاريخ تبلغه إحالة التعهد عليه
  • يجب ان يكون العارض مصنفاً اختصاص/ميكانيك /فئة /5-6/ وحسب القرار رقم   2/ 2016
  • إذا لم يكن المتعهد مهندس ميكانيك يلتزم بتعيين مهندس ميكانيك مشرف على تنفيذ أعمال المشروع أصولاً
  • يطبق القانون 51/لعام 2004وأحكام المرسوم 450/ لعام 2004على الاعلان والعقد
  • تقدم العروض الى ديوان جامعة البعـث حتى الساعة الخامسة عشر وعشرون دقيقة من يوم الأحدفي 5/31 / 2020  مرفقة بالأوراق الثبوتية والتأمينات الأولية ملصق عليها الطوابع القانونية
  • تفض العروض في اليوم التالي ويمكن للراغبين مراجعة مديرية الشؤون الهندسية – شعبة العقود الإنشائية للحصول على نسخة من دفاتر الشروط وذلك بعد دفع /5000/ل.س ثمن الإضبارة

 114820

                                                        رئيس جامـعة البعث

                                                                                      

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