إعلان /تعلن شركة مصفاة بانياس عن حاجتها لتوريد : أحجار قرميد لأرضيات الأفران والمراجل / تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 64016
إعلان مناقصة داخلية رقم 48 /د/2020 للمرة الثالثة
تعلن شركة مصفاة بانياس عن حاجتها لتوريد :
أحجار قرميد لأرضيات الأفران والمراجل
وفقاً لدفتر الشروط الخاصة والتالي:
– التأمينات الأولية: 000 410 4 ل.س.
– التأمينات النهائية: 10 % من القيمة الإجمالية للعقد.
– مدة التوريد: 120 يوم.
– مدة ارتباط العارض بعرضه: 60 يوم من اليوم الذي يلي تاريخ الإغلاق.
– تقدم العروض: بالقطع الأجنبي أو بالليرات السورية وفق المادة رقم 9 من دفتر الشروط الخاصة.
– أخر موعد لتقديم العروض: غاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 26 / 5 /2020
– موعد جلسة فض العروض: يوم الأربعاء الواقع في 27 / 5 /2020 الساعة 11 صباحاً.
– الجهة التي يمكن شراء اضبارة الإعلان منها: النافذة الواحدة في المصفاة.
– سعر الاضبارة: 2500 ل.س تدفع في حساب المصفاة.
– مكان تقديم العروض: الديوان العام في المصفاة.
– وثائق الإعلان على موقعنا التالي: www.brc.sy
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