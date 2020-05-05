05, أيار, 2020 - 5:46 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان /تعلن شركة مصفاة بانياس عن حاجتها لتوريد : أحجار قرميد لأرضيات الأفران والمراجل     / تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 64016

إعلانات    17

إعلان مناقصة داخلية رقم  48 /د/2020 للمرة الثالثة

تعلن شركة مصفاة بانياس عن حاجتها لتوريد :

أحجار قرميد لأرضيات الأفران والمراجل    

وفقاً لدفتر الشروط الخاصة والتالي:

التأمينات الأولية:  000 410 4  ل.س.

التأمينات النهائية:  10 %  من القيمة الإجمالية للعقد.

مدة التوريد:  120 يوم.

مدة ارتباط العارض بعرضه: 60 يوم من اليوم الذي يلي تاريخ الإغلاق.

تقدم العروض: بالقطع الأجنبي أو بالليرات السورية وفق المادة رقم 9 من دفتر الشروط الخاصة.

أخر موعد لتقديم العروض: غاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في   26 / 5  /2020

موعد جلسة فض العروض: يوم الأربعاء  الواقع في   27 / 5  /2020 الساعة 11 صباحاً.

الجهة التي يمكن شراء اضبارة الإعلان منها: النافذة الواحدة في المصفاة.

سعر الاضبارة:  2500  ل.س تدفع في حساب المصفاة.

مكان تقديم العروض: الديوان العام في المصفاة.

– وثائق الإعلان على موقعنا التالي: www.brc.sy

64016

المدير العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *