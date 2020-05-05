إعلان / تعلن مديرية الخدمات الفنية بحمص عن إجراء مناقصة لتنفيذ المشاريع تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114819

إعلان مناقصة ( للمرة الاولى )

نص الإعلان: تعلن مديرية الخدمات الفنية بحمص عن إجراء مناقصة ( للمرة الاولى ) استناداً لأحكام المادة / 6 / من نظام العقود رقم /51/ لعام 2004 بطريقة الضم والتنزيل لتنفيذ المشاريع التالية ( ويجوز التجزئة بين البنود ) :

رقم البند بيان الاعمال الكشف التقديري ل.س التأمينات الأولية ثمن الإضبارة مدة العمل باليوم التصنيف 1 إنشاء دورات مياه /10/ مراحيض في مدرسة عبد الوهاب الأسعد 16209770 810490 10000 90 ممتاز- أولى-ثانية-ثالثة-رابعة 2 بناء ملحق طابق إضافي في ثانوية سعيد حمود بحسياء نموذج A/7/ 59540625 2977040 15000 150 ممتاز- أولى-ثانية 3 بناء ملحق أربعة قاعات صفية و غرفتين إداريتين و دورات مياه /10/ مراحيض في مدرسة فائز غراب / المزرعة 85577850 4278900 15000 150 ممتاز- أولى-ثانية 4 بناء ملحق ستة غرف صفية و دورات مياه /10/مراحيض في مدرسة جباب الزيت 119480630 5974032 20000 180 ممتاز- أولى

– آخر موعد لاستلام العروض: نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء تاريخ 4/6/ 2020 .



– تاريخ فض العروض: الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس في 5 /6/ 2020 .



– تقدم العروض إلى ديوان مديرية الخدمات الفنية بحمص مرفقة بالوثائق اللازمة وفق الاشتراطات التالية :

– التأمينات النهائية : 10% من قيمة الإحالة وإذا كان العارضون شركاء فإن التأمينات الأولية والنهائية يجب أن تقدم من جميع الشركاء ، ويقدم عقد شراكة مصدق أصولاً و لا يجوز أداءها نقداً .

– مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه /90 / يوما تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .

– مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه مدة /180/ يوماً تبدأ من اليوم التالي تبليغه إحالة التعهد عليه وفقاً لأحكام المادة /25/ من القانون /51/ لعام /2004 .

– غرامات التأخير 0,001 واحد بالألف من القيمة الإجمالية للتعهد .

– تقدم العروض إلى ديوان المديرية ضمن مغلفين و يوضع المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة بالإعلان و موضوع المناقصة و التاريخ المحدد لإجرائها :

– المغلف الأول : يحتوي على التأمينات الأولية والأوراق الثبوتية المطلوبة بحسب دفتر الشروط الحقوقية و المالية الخاصة

– و تقديم وثيقة تثبت بأنه قام بأعمال مشابهة مصدقة من الجهة العامة التي نفذ لصالحها هذه الأعمال و بأن أعماله مقبولة فنياً و ضمن المدة المحددة.

– المغلف الثاني : يحتوي على العرض المالي و التجاري مع جدول الأسعار الإفرادية و الإجمالية رقماً و كتابة ً بشكل واضح و بدون أي حك أو شطب .

– وفي حال تقديم أكثر من عارض لنفس العرض فيجب تقديم عقد شراكة مصدق أصولاً وأن يذكر في طلب الاشتراك عبارة بالتكافل و التضامن .

– وعلى المتعهد تقديم مهندس مقيم من قبل نقابة المهندسين .

– يمكن شراء الاضبارة من شعبة العقود.

– و يمكن للمهتمين الاطلاع على الإعلان من خلال موقع المديرية على شبكة الانترنت WWW.tsd.org.sy

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مدير الخدمات الفنية بحمص