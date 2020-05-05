إعلان / تعلن مديرية الخدمات الفنية بحمص عن إجراء مناقصة لتنفيذ المشاريع تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114819
إعلان مناقصة ( للمرة الاولى )
نص الإعلان: تعلن مديرية الخدمات الفنية بحمص عن إجراء مناقصة ( للمرة الاولى ) استناداً لأحكام المادة / 6 / من نظام العقود رقم /51/ لعام 2004 بطريقة الضم والتنزيل لتنفيذ المشاريع التالية ( ويجوز التجزئة بين البنود ) :
|رقم
البند
|بيان الاعمال
|الكشف التقديري
ل.س
|التأمينات الأولية
|ثمن الإضبارة
|مدة العمل باليوم
|التصنيف
|1
|إنشاء دورات مياه /10/ مراحيض في مدرسة عبد الوهاب الأسعد
|16209770
|810490
|10000
|90
|ممتاز- أولى-ثانية-ثالثة-رابعة
|2
|بناء ملحق طابق إضافي في ثانوية سعيد حمود بحسياء نموذج A/7/
|59540625
|2977040
|15000
|150
|ممتاز- أولى-ثانية
|3
|بناء ملحق أربعة قاعات صفية و غرفتين إداريتين و دورات مياه /10/ مراحيض في مدرسة فائز غراب / المزرعة
|85577850
|4278900
|15000
|150
|ممتاز- أولى-ثانية
|4
|بناء ملحق ستة غرف صفية و دورات مياه /10/مراحيض في مدرسة جباب الزيت
|119480630
|5974032
|20000
|180
|ممتاز- أولى
– آخر موعد لاستلام العروض: نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء تاريخ 4/6/ 2020 .
– تاريخ فض العروض: الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس في 5 /6/ 2020 .
– تقدم العروض إلى ديوان مديرية الخدمات الفنية بحمص مرفقة بالوثائق اللازمة وفق الاشتراطات التالية :
– التأمينات النهائية : 10% من قيمة الإحالة وإذا كان العارضون شركاء فإن التأمينات الأولية والنهائية يجب أن تقدم من جميع الشركاء ، ويقدم عقد شراكة مصدق أصولاً و لا يجوز أداءها نقداً .
– مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه /90 / يوما تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .
– مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه مدة /180/ يوماً تبدأ من اليوم التالي تبليغه إحالة التعهد عليه وفقاً لأحكام المادة /25/ من القانون /51/ لعام /2004 .
– غرامات التأخير 0,001 واحد بالألف من القيمة الإجمالية للتعهد .
– تقدم العروض إلى ديوان المديرية ضمن مغلفين و يوضع المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة بالإعلان و موضوع المناقصة و التاريخ المحدد لإجرائها :
– المغلف الأول : يحتوي على التأمينات الأولية والأوراق الثبوتية المطلوبة بحسب دفتر الشروط الحقوقية و المالية الخاصة
– و تقديم وثيقة تثبت بأنه قام بأعمال مشابهة مصدقة من الجهة العامة التي نفذ لصالحها هذه الأعمال و بأن أعماله مقبولة فنياً و ضمن المدة المحددة.
– المغلف الثاني : يحتوي على العرض المالي و التجاري مع جدول الأسعار الإفرادية و الإجمالية رقماً و كتابة ً بشكل واضح و بدون أي حك أو شطب .
– وفي حال تقديم أكثر من عارض لنفس العرض فيجب تقديم عقد شراكة مصدق أصولاً وأن يذكر في طلب الاشتراك عبارة بالتكافل و التضامن .
– وعلى المتعهد تقديم مهندس مقيم من قبل نقابة المهندسين .
– يمكن شراء الاضبارة من شعبة العقود.
– و يمكن للمهتمين الاطلاع على الإعلان من خلال موقع المديرية على شبكة الانترنت WWW.tsd.org.sy
114819
مدير الخدمات الفنية بحمص