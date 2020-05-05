إعلان /تعلن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس عن اجراء مناقصة بالظرف المختوم لمشروع صيانة وحدة السجاد اليدوي في سريجس_ الشيخ بدر / تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 135929

اعلان مناقصة للمرة الأولى

تعلن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس عن اجراء مناقصة بالظرف المختوم لمشروع صيانة وحدة السجاد اليدوي في سريجس_ الشيخ بدر بكلفة /8174165/ل.س فقط ثمانية ملايين ومائة وأربعة وسبعون الفا ومائة وخمس وستون ليرة سورية فقط لا غير.

تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 2 /6 /2020 على ان تفض العروض في الساعة العاشرة في اليوم التالي يوم الأربعاء تاريخ 6/3/ 2020.

يجب على المتعهد ان يحقق شروط التصنيف المنصوص عليها في تقييم رئاسة مجلس الوزراء 7/15 تاريخ /2016/1/5 .

التأمينات الأولية: 5% من قيمة الكشف التقديري بموجب شيك مصدق لأمر المديرية او كفالة مصرفية او حوالة او إيصال خزينة.

التأمينات النهائية :10% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ :45يوم

غرامة التأخير: واحد بالألف عن كل يوم تأخير من قيمة العقد.

مدة ارتباط العارض بعرضه: /90/ يوم من تاريخ تبلغه الإحالة.

ثمن الاضبارة: /5000/ ل.س فقط خمسة الاف ليرة سورية لا غير.

تقدم العروض ضن مغلفين الى ديوان مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل :

المغلف الأول يتضمن الأوراق الثبوتية المنصوص عنها في نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام2004.

المغلف الثاني يحوي على العرض المالي.

يوضع المغلفان ضن مغلف ثالث يدون عليه اسم العارض وموضوع المناقصة والعنوان بالتفصيل وطلب اشتراك ملصق عليه طوابع /1500/ل.س مالي /50/ل.س محلي /50/ل.س مجهود حربي /25/ل.س شهيد /10/ ل.س إعادة الاعمار.

يمكن مراجعة دائرة التخطيط في مديرية الشؤون الاجتماعية بطرطوس للاطلاع على اضبارة المشروع والحصول على دفتر الشروط.

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مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس







