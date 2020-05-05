إعلان /تعلن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس عن اجراء مناقصة بالظرف المختوم لمشروع صيانة وحدة السجاد اليدوي في سريجس_ الشيخ بدر / تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 135929
اعلان مناقصة للمرة الأولى
تعلن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس عن اجراء مناقصة بالظرف المختوم لمشروع صيانة وحدة السجاد اليدوي في سريجس_ الشيخ بدر بكلفة /8174165/ل.س فقط ثمانية ملايين ومائة وأربعة وسبعون الفا ومائة وخمس وستون ليرة سورية فقط لا غير.
- تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 2 /6 /2020 على ان تفض العروض في الساعة العاشرة في اليوم التالي يوم الأربعاء تاريخ 6/3/ 2020.
- يجب على المتعهد ان يحقق شروط التصنيف المنصوص عليها في تقييم رئاسة مجلس الوزراء 7/15 تاريخ /2016/1/5 .
- التأمينات الأولية: 5% من قيمة الكشف التقديري بموجب شيك مصدق لأمر المديرية او كفالة مصرفية او حوالة او إيصال خزينة.
- التأمينات النهائية :10% من قيمة العقد.
- مدة التنفيذ :45يوم
- غرامة التأخير: واحد بالألف عن كل يوم تأخير من قيمة العقد.
- مدة ارتباط العارض بعرضه: /90/ يوم من تاريخ تبلغه الإحالة.
- ثمن الاضبارة: /5000/ ل.س فقط خمسة الاف ليرة سورية لا غير.
تقدم العروض ضن مغلفين الى ديوان مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل :
- المغلف الأول يتضمن الأوراق الثبوتية المنصوص عنها في نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام2004.
- المغلف الثاني يحوي على العرض المالي.
يوضع المغلفان ضن مغلف ثالث يدون عليه اسم العارض وموضوع المناقصة والعنوان بالتفصيل وطلب اشتراك ملصق عليه طوابع /1500/ل.س مالي /50/ل.س محلي /50/ل.س مجهود حربي /25/ل.س شهيد /10/ ل.س إعادة الاعمار.
يمكن مراجعة دائرة التخطيط في مديرية الشؤون الاجتماعية بطرطوس للاطلاع على اضبارة المشروع والحصول على دفتر الشروط.
135929
مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس