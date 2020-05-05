إعلان / تعلن مديرية حقول المنطقة الوسطى عن حاجتها لتوريد قطع تبديلية للضاغط النمساوي / تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114826
إعلان
استناداً إلى الفصل الثالث من القانون رقم 51 لعام 2004 لنظام العقود
- تعلن مديرية حقول المنطقة الوسطى عن حاجتها لتوريد قطع تبديلية للضاغط النمساوي
ملف رقم / 13/2020
إعلان للمرة الثانية بالسرعة الكلية
وفقـاً لمـايــلي :
- آخر موعد لاستلام العروض : الساعة 14.00 من يوم الثلاثاء لموافق لــــ 19 / 5 /2020
- موعد فض العروض : الساعة 11.00 من يوم الاربعاء الموافق لــــ 20 / 5 /2020
- التأمينات الأولية / 7694000 / ل.س فقط سبعة ملايين و ستمئة و اربعة وتسعون ألف ليرة سورية لا غير .
- التأمينات النهائية : بنسبة 10% من القيمة الإجمالية للإحالة .
- مكان التسليم : مديرية حقول المنطقة الوسطى بالفرقلس
- مدة التنفيذ : / شهران من تاريخ أمر المباشرة .
- مدة الارتباط بالعرض : تسعون يوماً بعد موعد الإغلاق .
- قابلية التجزئة : الطلبية غير قابلة للتجزئة .
- مدة الضمان : ستة أشهر من تاريخ الاستلام الاولي
- مكان تقديم العروض : ديوان مديرية حقول المنطقة الوسطى بالفرقلس باليد أو بالبريد المسجل قبل نهاية الدوام الرسمي لموعد الإغلاق ضمن مغلفين مغلقين ويوضع هذان المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم مديرية حقول المنطقة الوسطى يكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد للإغلاق .
- على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة الشركة السورية للنفط – مديرية حقول المنطقة الوسطى( شعبة العقود) بحمص / حي الزهراء – شارع اسكندرون / للحصول على اضبارة دفاتر الشروط الخاصة والفنية بعد تسديد قيمتها والبالغة /5000/ ل س في صندوق المديرية بحمص .
- كل ما لم يرد عليه النص في هذا الإعلان يطبق أحكام القانون رقم 51 لعام2004 والمرسوم 450 لعام 2004 ودفتر الشروط الخاص بالطلبية .
114826
مدير حقول المنطقة الوسطى