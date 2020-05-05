إعلان /تعلن مديرية حقول المنطقة الوسطى عن حاجتها لتوريد فلتر هواء خارجي لمجموعة توليد كاتر بلر / تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114825

إعلان

بالسرعة الكلية

استناداً إلى الفصل الرابع من القانون رقم 51 لعام 2004 لنظام العقود

تعلن مديرية حقول المنطقة الوسطى عن حاجتها لتوريد فلتر هواء خارجي لمجموعة توليد كاتر بلر

إعلان للمرة الثانية

وفقـاً لمـايــلي :

آخر موعد لاستلام العروض : الساعة 14.00 من يوم الاربعاء الموافق لــــ 20 / 5 /2020

التأمينات الأولية / 127000 /ل.س فقط مئة وسبعة وعشرون ألف ليرة سورية ألف ليرة سورية لا غير .

التأمينات النهائية : بنسبة 10% من القيمة الإجمالية للإحالة تسدد في صندوق المديرية أو الحساب المصرفي لمديرية حقول المنطقة الوسطى أو بموجب كفالة أو حوالة مصرفية أو شيك مصدق من المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية أو تقديم ما يثبت الاعفاء منها.

مكان التسليم : ارض مخازن مديرية حقول المنطقة الوسطى بالفرقلس .

مدة التنفيذ: خمسة وأربعون يوماً من تاريخ أمر المباشرة .

مدة الارتباط بالعرض : تسعون يوماً بعد موعد الإغلاق .

قابلية التجزئة : الطلبية غير قابلة للتجزئة

مدة الضمان / ستة أشهر من تاريخ الاستلام الأولي .

مكان تقديم العروض : ديوان مديرية حقول المنطقة الوسطى بالفرقلس باليد أو بالبريد المسجل قبل نهاية الدوام الرسمي لموعد الإغلاق ضمن ثلاث مغلفات مغلقة وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم مديرية حقول المنطقة الوسطى يكتب عليه موضوع طلب العروض والتاريخ المحدد.

على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة الشركة السورية للنفط – مديرية حقول المنطقة الوسطى( شعبة العقود) بحمص / حي الزهراء – شارع اسكندرون / للحصول على اضبارة دفاتر الشروط الخاصة والفنية بعد تسديد قيمتها والبالغة /5000/ ل س في صندوق المديرية بحمص .

كل ما لم يرد عليه النص في هذا الإعلان يطبق احكام القانون رقم 51 لعام2004 والمرسوم 450 لعام 2004 ودفتر الشروط الخاص بالطلبية .



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مدير حقول المنطقة الوسطى