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جريدة البعث

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إعلان /تُعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية  لربط بئر دير عطية /4/ مع مانيفولد محطة غاز دير عطية / تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114814

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إعلان مناقصة داخلية

سنداً لأحكام الفصل الثالث من القانون /51/ لعام 2004

تُعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية  لربط بئر دير عطية /4/ مع مانيفولد محطة غاز دير عطية

ملف رقم 30/2020/د

 

– التأمينات المؤقتة : /1,986,400/ ل.س فقط مليون وتسعمئة وستة وثمانون ألف و أربعمئة ليرة سورية لاغير.

– التأمينات النهائية : بنسبة ( 10 % ) عشرة بالمائة من قيمة الإحالة .

– آخر موعد لتقديم العروض : نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 7/6/2020 .

– موعد جلسة فض العروض : الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ 8/6/ 2020 .

– مدة وبدء التنفيذ : /ثلاثون يوماً / تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة أو تسليم موقع العمل أيهما أبعد .

– مكان التنفيذ : منطقة حقول شمال دمشق ( حقل دير عطية ) جنوب مدينة حمص بحوالي/80/ كم .

– مدة الارتباط بالعرض : / تسعون يوماً / تبدأ من اليوم التالي لآخرموعد لتقديم العروض.

– تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة السورية للغاز/ بحمص –  أوتوستراد طرطوس.

– على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة / مديرية العقود والمشتريات / في مقر الشركة بحمص للحصول على دفتر الشروط لقاء دفع مبلغ /10,000/ ل.س فقط عشرة آلاف ليرة سورية لا غير .

-كل ما لم يرد عليه نص في هذا الإعلان يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط الخاص بالملف والمرسوم رقم /450/ لعام 2004.

   لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة على الانترنت www.sgc.gov.sy

          114814                                                                                   المديـر العـام

 

 

 

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