إعلان /تُعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية  لربط بئر دير عطية /4/ مع مانيفولد محطة غاز دير عطية / تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114814

إعلان مناقصة داخلية سنداً لأحكام الفصل الثالث من القانون /51/ لعام 2004 تُعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية لربط بئر دير عطية /4/ مع مانيفولد محطة غاز دير عطية ملف رقم 30/2020/د – التأمينات المؤقتة : /1,986,400/ ل.س فقط مليون وتسعمئة وستة وثمانون ألف و أربعمئة ليرة سورية لاغير. – التأمينات النهائية : بنسبة ( 10 % ) عشرة بالمائة من قيمة الإحالة . – آخر موعد لتقديم العروض : نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 7/6/2020 . – موعد جلسة فض العروض : الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ 8/6/ 2020 . – مدة وبدء التنفيذ : /ثلاثون يوماً / تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة أو تسليم موقع العمل أيهما أبعد . – مكان التنفيذ : منطقة حقول شمال دمشق ( حقل دير عطية ) جنوب مدينة حمص بحوالي/80/ كم . – مدة الارتباط بالعرض : / تسعون يوماً / تبدأ من اليوم التالي لآخرموعد لتقديم العروض. – تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة السورية للغاز/ بحمص – أوتوستراد طرطوس. – على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة / مديرية العقود والمشتريات / في مقر الشركة بحمص للحصول على دفتر الشروط لقاء دفع مبلغ /10,000/ ل.س فقط عشرة آلاف ليرة سورية لا غير . -كل ما لم يرد عليه نص في هذا الإعلان يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط الخاص بالملف والمرسوم رقم /450/ لعام 2004. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة على الانترنت www.sgc.gov.sy 114814 المديـر العـام