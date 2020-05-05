إعلان / تُعلن الشركة السورية للغاز عن مُناقصة داخلية للمرة الثانية لتوريد أنابيب ملساء وملحومة معزولة وغير معزولة بأقطار مختلفة/ تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114813
إعلان مناقصة داخلية للمرة الثانية
سنداً لأحكام الفصل الثالث من القانون /51/ لعام 2004
تُعلن الشركة السورية للغاز عن مُناقصة داخلية للمرة الثانية لتوريد أنابيب ملساء وملحومة معزولة وغير معزولة بأقطار مختلفة
الملف رقم 18/2020/د/أ
–التأمينات المؤقتة:مبلغ إجمالي قدره/125,553,341/ل.س فقط مائة وخمس وعشرون مليوناً وخمسمئة وثلاثة وخمسون ألفاً و ثلاثمئة وواحد وأربعون ليرة سورية لا غير,موزعة حسب ثلاث مجموعات وفق دفتر الشروط الحقوقي و المالي.
– التأمينات النهائية: بنسبة (10 % ) عشرة بالمائة من قيمة الإحالة.
– آخر موعد لتقديم العروض: نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 2/6/2020.
– موعد جلسة فض العروض: الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ 3/6/2020.
– مدة وبدء التوريد: خلال/مائة وثمانون يوماً / تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة .
– مكان التسليم : واصل أرض مستودعات مديرية استثمار غاز جنوب المنطقة الوسطى.
– مدة الارتباط بالعرض:/ تسعون يوماً / تبدأ من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض.
– تقدم العروض إلى ديوان العام للشركة السورية للغاز/حمص/ أوتوستراد طرطوس.
– على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة / مديرية العقود والمشتريات/ في مقر الشركة للحصول على دفتر الشروط لقاء دفع مبلغ /100,000/ ل.س فقط مائة ألف ليرة سورية لا غير.
-كل ما لم يرد عليه نص في هذا الإعلان يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 والمرسوم رقم /450/ لعام 2004 ودفتر الشروط الخاص بالملف .
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة على الانترنت www.sgc.gov.sy.
114813 المديـر العـام