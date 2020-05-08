انتخابات مجلس الشعب إلى 19 تموز المقبل

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس الخميس، المرسوم رقم 121 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث حتى الـ 19 من تموز المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا. وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام المادة 62 من الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، يرسم ما يلي:

المادة 1 – تؤجّل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 86 لعام 2020 بتاريخ 20 – 5 – 2020 إلى يوم الأحد الموافق لـ 19 – 7- 2020 م.

المادة 2 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14-9 -1441 هجري الموافق لـ 7- 5- 2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وكان الرئيس الأسد أصدر في الرابع عشر من آذار الماضي المرسوم رقم 86 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب المحددة بموجب المرسوم رقم 76 لعام 2020 يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 أيار 2020، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.