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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/ تعلن الشركة السورية للاتصالات أنها ستجري في الساعة العاشرة من صباح يوم 27 / 5  /2020  وفي بنائها الكائن في آخر أوستراد المزة مناقصة محلية بطريقة الضم اوالتنزيل لإعادة تأهيل بناء خان العسل/ تاريخ النشر 11-5-2020 / رقم الإعلان  64042

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إعلان مناقصة محلية

رقم 1401/6/3/1  تاريخ 26  / 4 /2020

تعلن الشركة السورية للاتصالات أنها ستجري في الساعة العاشرة من صباح يوم  27 / 5  /2020  وفي بنائها الكائن في آخر أوستراد المزة مناقصة محلية بطريقة الضم اوالتنزيل لإعادة تأهيل بناء خان العسل ، وذلك وفق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بهذا المشروع وفق الكشف التقديري وجدول الكميات والمخططات المرفقه مع دفتر الشروط.

قيمة الكشف التقديري          : / 33.271.500 / ل .س

التأمينات المؤقتة                 : / 999.000 / ل.س.

مدة التنفيذ                          : 75 يوما  من تاريخ تبلغ أمر المباشرة.

وثيقة التصنيف المطلوبة:       : الفئة الرابعة أو الثالثة أوالثانية اختصاص بناء

التأمينات النهائية                  : 5 % من القيمة الإجمالية للعقد.

تعويض التأخير اليومي           : واحد بالألف من القيمة الاجمالية للعقد.

مدة الارتباط بالعرض             : 90 يوماً من تاريخ تقديم العروض.

مدة ارتباط المتعاقد المرشح       ؛ 180 يوما من اليوم التالي لتبلغه خطياً إحالة العطاء عليه.

يحق للشركة اثناء تنفيذ العقد زيادة الاعمال موضوع المناقصة او انقاصها في حدود 20% من قيمة العقدوفقا لشروطه واسعاره

تقدم العروض إلى ديوان مديرية المشتريات والاصول الثابتة  في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات ( دمشق- آخر أوتستراد المزة ) وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي  من يوم   26/ 5 /2020  مرفقة بالتأمينات المؤقتة.

فعلى من يرغب الاشتراك في المناقصة مراجعة مديرية المشتريات في الإدارة المركزية للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ / 33.000 / ل.س.    

 64042

        المدير العام

للشركة السورية للاتصالات

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