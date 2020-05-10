إعلان/تعلن الشركة السورية للاتصالات عن أنها ستجري في الساعة العاشرة من صباح يوم 20  / 5  /2020  وفي بنائها الكائن في آخر أوستراد المزة مناقصة محلية لتوريد كبائن وعلب توزيع ضوئية / تاريخ النشر 11-5-2020 / رقم الإعلان 64037

إعلان مناقصة محلية

رقم 1336/6/3/1 تاريخ 16/ 4 /2020

تعلن الشركة السورية للاتصالات عن أنها ستجري في الساعة العاشرة من صباح يوم 20 / 5 /2020 وفي بنائها الكائن في آخر أوستراد المزة مناقصة محلية لتوريد كبائن وعلب توزيع ضوئية وذلك وفق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بهذا المشروع ويلتزم العارض بتقديم نموذج عن عرضه :

التأمينات المؤقتة : /6.000.000/ ل.س.

مدة التنفيذ : أربعة اشهر من تاريخ تبلغ أمر المباشرة.

التأمينات النهائية : 10 % من القيمة الإجمالية للعقد.

تعويض التأخير اليومي : واحد بالألف من القيمة الاجمالية للعقد.

مدة الارتباط بالعرض :90 يوماً من تاريخ تقديم العروض.

مدة ارتباط المتعاقد المرشح :180 يوماً من تاريخ تبلغه الاحالة.

زيادة أو إنقاص الكميات :يمكن للشركة أثناء تنفيذ العقد زيادة الكميات موضوع طلب العروض أو إنقاصها في حدود 20 % من قيمة العقد ووفقاً لشروطه وأسعاره.

تقدم العروض إلى ديوان مديرية المشتريات والاصول الثابتة في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات (دمشق- آخر أوتستراد المزة ) وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم 19 / 5 / 2020 مرفقة بالتأمينات المؤقتة.

فعلى من يرغب الاشتراك في المناقصة مراجعة مديرية المشتريات في الإدارة المركزية للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ /200.000/ ل.س.

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المدير العام

للشركة السورية للاتصالات