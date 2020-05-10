إعلان/تعلن المؤسسة العامة للطيران المدني عن إجراء استدراج عروض داخلي بالظرف المختـوم وللمرة الثانية لتفديم وتركيب وتشغيل /7/ مكيفات خزانة استطاعة /4/طن لزوم مطار حلب الدولي / تاريخ النشر 11-5-2020 / رقم الإعلان 3722

إعلان اسـتدراج عروض داخلي للمرة الثانية

سنداً لأحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 تعلن المؤسسة العامة للطيران المدني عن إجراء استدراج عروض داخلي بالظرف المختـوم وللمرة الثانية لتفديم وتركيب وتشغيل /7/ مكيفات خزانة استطاعة /4/طن لزوم مطار حلب الدولي ,

وفق دفتر الشـروط الخاصة الفني والحقوقي والمالي المعد لهذه الغاية وفق ما يلي:

– التأمينات المؤقتة : [١,٢٤٢,٥٠٠] فقط مليون ومئتان واثنان واربعون ألف وخمسمائة ليرة سورية لا غير

– التأمينات النهائية : 10% عشرة بالمائة من قيمة الأعمال المتعاقد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ المرشح خطياً إحالة التعهد عليه .

– مدة المشروع : /45/ يوم تبدأمن تاريخ اليوم التالي لتسليم موقع العمل .

غرامات التأخير : واحد بالألف عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز [20%] من قيمة العقد الإجمالية.

– مدة ارتباط العارض بعرضه : تسعين يوماً من تاريخ تقديم العروض.

– مدة ارتباط المرشح المتعاقد : تسعين يوماً من تاريخ إحالة العرض عليه.

– طريقة الدفع : كما هي واردة بدفتر الشروط الخاصة .

آخر موعد لتقديم العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 10 / 6 / 2020.

على من يرغب الاشتراك في استدراج العروض مراجعة المؤسسة العامة للطيران المدني بدمشق ــــ ساحة النجمة مديرية العقود والمشتريات , وللحصول على دفتر الشروط الخاصة والفنية لقاء مبلغ وقدره [25000] ل.س فقط خمسة وعشرين ألف ليرة سورية يُسدد لصندوق الإدارة بموجب إيصال رسمي.

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المدير العام للطيـران المدني