إعلان/تعلن المؤسسة العامة للطيران المدني عن إجراء مناقصة داخلية لتنفيذ مشروع استكمال الاكساءات المعمارية لصالة الركاب في مطار اللاذقية الدولي / تاريخ النشر 11-5-2020 / رقم الإعلان  3724

إعلان مناقصة داخلية

سنداً لأحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 تعلن المؤسسة العامة للطيران المدني عن إجراء مناقصة داخلية لتنفيذ مشروع استكمال الاكساءات المعمارية لصالة الركاب في مطار اللاذقية الدولي،

وفق دفتر الشروط الفني والمالي والحقوقي المعد للمشروع، وستعقد لجنة المناقصات جلستها في السـاعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء تاريخ 9 / 6 /2020 في مبنى المؤسسة العامة للطيران المدني الكائنة بدمشـق ـــــ ساحة النجمة.

– التأمينات المؤقتة: (5%) خمسـة بالمائة من قيمة الكشف التقديري , بموجب شيك مصدق أوكفالة أوايداع بأحد المصارف السورية

– القيمة التقديرية: [23750000] فقط ثلاثة وعشرين مليون وسبعمائة وخمسين ألف ليرة سورية لا غير.

– التأمينات النهائية: عشرة بالمائة من قيمة مجمل الإحالة.

– مدة التنفيذ (مدة العقد): /60/ يوم تبدأ من اليوم التالي لتسليم موقع العمل خاليا من العوائق.

– غرامات التأخير: (0,001) واحد بالألف عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز 20% من قيمة العقد.

– مدة ارتباط العارض بعرضه: تسعون يوماً تقويمياً من تاريخ تقديم العرض.

– مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه: تسعون يوماً تقويمياً من تاريخ الإحالة.

– طريقة الدفع: كما هي واردة بدفتر الشروط المالي والحقوقي.

آخر موعد لتقديم العروض نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين تاريخ 6/8 /2020

على من يرغب الاشتراك بالمناقصة مراجعة المؤسسة العامة للطيران المدني بدمشق ـــ سـاحة النجمة ـــ مديرية العقود والمشتريات للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ وقدره [25000] ل.س فقط خمسة وعشرون آلف ليرة سورية لا غير يسـدد لصندوق الإدارة بموجب ايصال رسمي يوضع في مغلف الأوراق الثبوتية.

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المدير العام للطيـران المدني