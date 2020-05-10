“الدعم لمستحقيه”.. تقليص المستفيدين من البنزين المدعوم

ضمن سياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن إيقاف تزويد السيارات الخاصة ذات سعة المحرك من (2000 سي سي) فما فوق بشريحة البنزين المدعوم اعتباراً من اليوم الأحد.

وبحسب قرار للوزارة فإن إيقاف تزويد شريحة البنزين المدعوم يشمل كل فرد مسجل على اسمه أكثر من سيارة بما فيها الشركات مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 20 تاريخ 4-5-2020.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية حددت شريحة الدعم من مادة البنزين عبر البطاقة الذكية حسب نوع الآليات وبدأت في تطبيقها منذ الأول من أيار عام 2019 وتوزعت الشرائح بين 100 ليتر للآليات الخاصة شهرياً بسعر 225 ليرة سورية و25 ليتراً للدراجات النارية المرخصة شهرياً بسعر 225 ليرة سورية و350 ليتراً للسيارات العمومية “التاكسي” شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.

هذا وأكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الحكومة لا تزال مستمرة في سياسة دعم المشتقات النفطية وتوجيه الدعم لمستحقيه عبر البطاقة الإلكترونية، وأشار إلى أنه وفقاً للقرار الذي أعلنت عنه الوزارة فإن نسبة السيارات التي بقيت ضمن الدعم تشكل 91 بالمئة بينما تم رفع الدعم جزئياً فقط عن 9 بالمئة منها.

ولفت غانم إلى أنه سيكون هناك اجتماع للوزارات المعنية حيث سيتم الإعلان بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام عن توظيف الإيرادات الناتجة عن القرار الجديد بالشكل الأمثل من خلال مشاريع خدمية وتنموية تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الحالة المعيشية للمواطنين، وأوضح أن المشتقات النفطية والنفط الخام المورد إلى سورية لا يأتي بأسعاره العالمية فقط وإنما بقيم مضافة على أجور النقل والتحويلات المالية نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير الشرعية التي يفرضها الغرب عليها بالإضافة إلى انعكاسات سعر الصرف بشكل كبير.

وأضاف وزير النفط والثروة المعدنية: إن القرار الجديد الذي جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية يستهدف السيارات الخاصة بما فيها “الفانات” التي تحمل لوحة خاصة وتعمل كسيارات نقل ولا يستهدف السيارات المرخصة للنقل العمومي وبالتالي لا يجب أن يكون هناك انعكاس على زيادة أجور النقل، وبين أن القرار لا يشمل السيارات الحكومية والبالغ عددها 59500 لأنها تتبع لإجراءات خاصة بها ومنها تخفيض مخصصات الآليات الحكومية لافتاً إلى أن نسبة استهلاكها من البنزين بعد قرار التخفيض بلغ 3 بالمئة فقط.